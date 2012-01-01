دکتر محمد علی آذرشب در مورد بومی‏‎سازی علوم انسانی به خبرنگار مهر گفت: علوم انسانی اصولا بر مبنای یک فرهنگ خاص استوار است، یعنی علوم انسانی جنبه ایئولوژیک و مکتبی دارند نه جنبه علمی مانند علم فیزیک یا شیمی، در علم فیزیک و شیمی شرق و غرب مطرح نیست و اسلامی و غیراسلامی نداریم. همه علم فیزیک یا شیمی را بعنوان یک علم بدون پایه مکتبی و ایدئولوژی می‎پذیرند ولی علوم انسانی پایه ایدئولوژیک و مکتبی و فرهنگی دارد.

مشاور امور بین الملل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: منظور از بومی‏سازی علوم انسانی این است که اولا بر اساس فرهنگ، ایدئولوژی و مکتب خودمان استوار باشد که این مسئله مهمی است. دومین مسئله این است که این علوم باید در خدمت مسائل داخلی کشورمان با توجه به شرایط خاص خودمان سوق داده شوند.

رئیس مرکز فرهنگی مطالعه ایران و عرب مجمع تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: هر کشوری شرایط خاصی از نظر مسائل انسانی تاریخی و همینطور محیط اجتماعی خاص خودش را هم دارد و برای اینکه علوم انسانی در خدمت آن مسائل خاص کشور باشد باید بومی سازی کرد. بنابراین دو مسئله مطرح است یک مسئله فرهنگی و یک شرایط داخلی که هردو اگر مورد نظر قرار گیرند جهت بومی‏سازی را مشخص می‎کنند.

آذرشب در مورد اینکه این اقدام چه دستاوردی برای جامعه دربرخواهد داشت، گفت: در مرحله اول علوم انسانی را با فرهنگ، مکتب و اعتقاداتمان سازگار می‎کند یعنی تضادی ایجاد نخواهد کرد چرا که بعضی علوم انسانی دیدی به افراد می‎دهند که با واقعیات فرهنگی ما سازگاری نبوده و حتی در برخی موارد در تضاد هستند و مشکل‌زا می‎شوند .

وی افزود: نکته دیگر اینکه بومی سازی یک دید واقعی به افراد می‎دهد که وقتی مسائل اجتماعی خود را بر اساس آن علوم انسانی بررسی و تحلیل کنیم به نتیجه صحیحی می‎رسیم. خیلی از اشتباهات و غلطهایی که در تحلیل مسائل داخلی یا اجتماعی صورت می‌گیرد ناشی یا از تضاد مکتبی است یا از تضاد بین واقعیات و مسائل تئوری است. در نتیجه وقتی بومی سازی صورت بگیرد هم در خدمت فرهنگ ما خواهد بود و هم در خدمت واقعیات و رفع مشکلات و چالشهای جامعه است.