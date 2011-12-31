مردم با حضور در پای صندوقهای رأی بار دیگر دشمنان را مأیوس خواهند کرد

علیرضا قاسمی فرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این انقلاب و نظام مورد توجه خاص حق تعالی است و خون شهیدان آن را بیمه کرده است و مردم به عنوان صاحبان انقلاب هرگاه احساس خطر کنند، همانند نهم دی در صحنه حاضر می شوند و لذا ما در 12 اسفند، شاهد حضور و مشارکت بالا و پرشکوه مردم در پای صندوقهای رأی هستیم و یکبار دیگر دشمنان نظام و انقلاب را دچار یأس و ناامیدی خواهیم کرد.

نسل سوم در نهم دی پایبندی خود را به مبانی اعتقادی و ولایت ثابت کرد

وی گفت: در نهم دی ماه نسل سوم انقلاب در کنار دو نسل اول و دوم دلبستگی و پایبندی خود را به مبانی اعتقادی، ارزشی و ولایت ثابت کرد.

این مسئول افزود: حماسه با عظمت نهم دی ماه سال 88 همچون روزهای با عظمت در تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی، تجلی تحکیم هرچه بیشتر پیوند مردم با ولایت بود.

وی بیان کرد: حماسه بزرگ نهم دی ماه سال 88 در تاریخ زرین انقلاب اسلامی همچون روزهای 15 خرداد سال 42، 22 بهمن ماه سال 57، 13 آبان سال 58 که چون خورشید می درخشند.

قاسمی ادامه داد: مقام عظمای ولایت دو عنصر ایمان و حضور مردم را عامل اصلی محو و نابودی فتنه دانستند و فرمودند که این دو باعث شد تا فتنه گران نتوانند اهداف خود را اجرا کنند.

وی عنوان کرد: معظم له به خاطر تواضع، فروتنی و کرامات والایی که دارند از محور دیگر این جریان یعنی رهبری نامی نبردند و می توان به جرأت گفت اگر اندیشه های حکیمانه و هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب در آن ایام نبود، شاید مردم در تلاطم های به وجود آمده توسط جریانات فتنه دچار انشقاق و تفرقه می شدند.

فرماندار دماوند افزود: کسانی که ساده لوحانه به دشمنان دلخوش بودند و به طمع دستیابی به امیال و آرزوها خیالی خود در مسیر آنان حرکت می کردند آیا به سرنوشت کشورهایی چون عراق و افغانستان نیندیشیدند که به چه روزی گرفتار و مبتلا شدند.