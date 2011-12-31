دو بازیکن جدید به تیم فوتبال صنعت نفت پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از این بازیکنان عماد زعتره است که با حضور در آبادان با مدیران این باشگاه دیدار و با امضای قراردادی به تیم صنعت نفت ملحق شد.
عماد زعتره با انجام شش بازی ملی برای تیم فلسطین و به ثمر رساندن دو گل در پست هافبک برای طلایی پوشان آبادان بازی خواهد کرد.
رضا خالقی فر بازیکن فصل گذشته سایپای البرز نیز با حضور در آبادان و امضای قراردادی به تیم صنعت نفت آبادان پیوست
صنعت نفت آبادان با 23 امتیاز از 17 بازی هم اکنون در رده هجدهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.
این تیم در آخرین بازی خود در نیم فصل اول لیگ برتر با نتیجه سنگین چهار بر صفر در آبادان در برابر سایپای البرز شکست خورد.
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