تیم فولاد در اندیشه پایان دادن به شکست ناپذیری شاهین

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فولاد خوزستان و شاهین بوشهر در نخستین هفته از دور برگشت لیگ برتر یازدهم به مصاف هم می روند تا ششمین دیدار خود در تاریخ مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور را برگزار کنند.

شاهین بوشهر یا همان شاهین پارس جنوبی، سومین فصل حضور خود در رقابت های لیگ برتر را تجربه می کند. این تیم در دو بازی خود در مقابل فولاد در لیگ نهم ، به یک تساوی و یک شکست رسید.



شاهینیها که در آن فصل با هدایت محمود یاوری به میدان می رفتند، در اهواز با ارائه یک بازی تدافعی به تساوی گل دست یافتند اما در بوشهر، این تیم فولاد بود که با تک گل غلامرضا رضایی به پیروزی رسید تا آخرین دیدار فصل را با خاطره ای خوش به پایان برساند.



در لیگ برتر دهم نوبت به حمید استیلی رسید تا سکان هدایت شاهین در دیدار رفت را به دست گیرد که در این دیدار نیز برتری یک برصفر فولاد با تک گل بختیار رحمانی رقم خورد تا شکست دیگری در کارنامه شاهین ثبت شود.



اما در دیدار برگشت در بوشهر، این تیم شاهین بود که نخستین پیروزی خود در برابر فولاد خوزستان را جشن گرفت و به پیروزی دو بر صفر دست یافت.



این دو تیم، در نخستین هفته از رقابتهای لیگ برتر یازدهم نیز بار دیگر با هم روبرو شدند. در این بازی که عصر سه شنبه یازدهم مرداد در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد، تلاش دو تیم برای گشودن دروازه ها نتیجه ای نداشت تا تساوی بدون گل در پایان بازی رقم خورد. آن موقع حمید درخشان هدایت شاهین و مجید جلالی هدایت فولاد در این بازی را بر عهده داشتند.



بدین ترتیب، در پنج دیداری که این دو تیم تا به حال در مسابقات لیگ برتر برگزار کرده اند، دو پیروزی و دو تساوی نصیب فولادیها شده و شاهینی ها تنها در یک دیدار موفق به شکست فولاد شده اند.



دیدار برگشت تیمهای فولاد خوزستان و شاهین بوشهر در فصل جاری که عصر جمعه شانزدهم دی ماه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار می شود، ششمین رویارویی دو تیم در رقابتهای لیگ برتر به شمار می رود.



این در حالی است که امید خورج و آندره رینالدو به دلیل محرومیت، قادر به همراهی فولاد در این بازی نیستند ضمن اینکه مصدومیت چند بازیکن فولاد نیز کاملا برطرف نشده و حضور آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد.



شاهین بوشهر تنها تیمی در فصل جاری است که در نیم فصل اول، در زمین خود مغلوب میهمانان نشده و از 9 مسابقه ای که در بوشهر برگزار کرده به چهار برد و پنج تساوی دست یافته است.



جالب اینکه این تیم هیچگاه در زمین حریفان هم به پیروزی نرسیده و صاحب سه تساوی و پنج شکست در بازی های خارج از خانه شده است.