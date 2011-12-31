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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

همزمان با جشن برداشت/

فراخوان مسابقه عکس گل نرگس بهبهان منتشر شد

فراخوان مسابقه عکس گل نرگس بهبهان منتشر شد

اهواز - خبرگزاری مهر: همزمان با فصل به ثمر نشستن و گل دهی گل نرگس و برگزاری جشن بزرگ برداشت این گل در شهرستان بهبهان، فراخوان مسابقه عکس گل نرگس در این شهرستان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علاقه مندان می توانند آثار خود را با موضوع گل نرگس در ابعاد 40*30 به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهبهان تحویل دهند.

شرکت کنندگان مجاز به ارسال 10 قطعه عکس به صورت تکی و مجموعه تا تاریخ 25 دی ماه هستند و به پنج نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.

مسابقه عکس گل نرگس از سلسله برنامه های فرهنگی و هنری جشن بزرگ برداشت گل نرگس در بهبهان به شمار می رود که از دیگر برنامه های در دست اقدام این مراسم با شکوه می توان به برگزاری مسابقه نقاشی و فراخوان مقاله اشاره کرد.

جشن بزرگ گل نرگس بهبهان در تاریخ پنج بهمن ماه همزمان با افتتاح نمایشگاه عکس گل نرگس برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1497383

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