فراخوان مسابقه عکس گل نرگس بهبهان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علاقه مندان می توانند آثار خود را با موضوع گل نرگس در ابعاد 40*30 به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهبهان تحویل دهند.

شرکت کنندگان مجاز به ارسال 10 قطعه عکس به صورت تکی و مجموعه تا تاریخ 25 دی ماه هستند و به پنج نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.



مسابقه عکس گل نرگس از سلسله برنامه های فرهنگی و هنری جشن بزرگ برداشت گل نرگس در بهبهان به شمار می رود که از دیگر برنامه های در دست اقدام این مراسم با شکوه می توان به برگزاری مسابقه نقاشی و فراخوان مقاله اشاره کرد.



جشن بزرگ گل نرگس بهبهان در تاریخ پنج بهمن ماه همزمان با افتتاح نمایشگاه عکس گل نرگس برگزار خواهد شد.