حماسه 9 دی تجلی ولایت مداری امت ایثارگر است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی عصر جمعه همزمان با سالگرد 9 دی در دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران استان قم گفت: حماسه 9 دی روز تجلی بصیرت و ولایت مداری امت مسلمان و همیشه در صحنه انقلاب اسلامی است. ملتی که با ایمان راسخ زیر پرچم ولایت با هوشیاری در طول انقلاب اسلامی هشت سال دفاع مقدس و در 9 دی 88 در آزمون‌های بزرگ سربلند وپیروز است.



وی افزود: در مسیر ولایت مداری و دفاع از ولایت فقیه و انقلاب اسلامی شهدا و خانواده‌های معظم ایشان در صف اول قرار داشتند و حد اعلای فداکاری را نمودند و ایشان به فرمان امام در طول دوران انقلاب اسلامی و بعد از آن هشت سال دفاع مقدس برای دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی خونها تقدیم کردند و امروز الگوی جامعه اسلامی هستند و حق بزرگی بر گردن ما دارند این ملت باید راه همان شهدا را ادامه داده و پشتیبان ولایت فقیه باشد.



این مرجع تقلید ارکان حکومت را مردم‌، اسلام و ولایت فقیه عنوان کرد و افزود:خوشبختانه ما دارای مردم با بصیر و هوشیار هستیم که با پشتوانه اسلامی و زیر پرچم ولایت فقیه هیچ گاه از آرمان‌های خود فاصله نگرفته و همواره در صحنه‌های مختلف حاضر شده و حماسه‌ها خلق کرده است.



وی افزود: این ملت همواره گوش به فرمان ولایت در طول انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حکومت‌های طاغوتی را درهم شکسته و رژیم سلطنتی را نابود ساخته و در طول دفاع مقدس با 35 دولت حامی صدام به مقابله ایستاده و با بصیرت در جبهه حق قربانی داده تا عزت و افتخار بیافریند.



آیت الله نوری همدانی اضافه کرد: خیلی از کشورها انقلاب کردند اما در نهایت دشمنان توانستند این انقلاب‌ها را به انحراف بکشانندهمانند مصر در زمان ملک فاروق دشمنان در طول این 30 سال بارها تلاش کردند و سرمایه گذاری کردند تا انقلاب اسلامی ایران را نیز از درون استحاله نموده و از بین ببرند اما ملت ایران با پشتیبانی از ولایت فقیه توانسته تا امروز سربلند آزادی و استقلال خویش را حفظ کرده و از اسلام و انقلاب اسلامی دفاع کنند.



وی افزود: حماسه 9 دی نمونه‌ای از این حرکت مردم بود که قابل تقدیر است ملت ایران قیام عظیمی را رقم زد و توانست فتنه را خاموش سازد این روز از روزهای تاریخی است که باید زنده بماند امروز تنها نظام مقدس و الهی و مبتنی بر شریعت همین نظام اسلامی است که با پشتیبانی این ملت همیشه هوشیار در جنگ سخت و نرم دشمنان ایستاده است.



استاد حوزه علمیه تأکید کرد: این قدرت مردمی در حضور همیشگی در صحنه‌های مختلف دفاع از انقلاب اسلامی زمانی در 9 دی و زمانی در صحنه انتخابات می‌تواند موجب استقامت و ایستادگی و حفظ استقلال و عزت جمهوری اسلامی در برابر مستکبران خواهد شد و این خود زمینه ساز ظهور حضرتش را بدنبال دارد.



آیت الله نوری همدانی افزود: به فرموده قرآن کریم امامت و ولایت به ظالم نمی‌رسد و باطل حق حکومت و رهبری بر مردم را ندارد و این ولایت در هر زمان جریان دارد تا در زمان غیبت که به فرموده اهل بیت(ع) آن‌کس که حدیث ما را بفهمد و با فرهنگ و احکام اهل بیت آشنا باشد. راهنمای مردم است و از این رو حضرت حجت(عج) نایبانی را در نظر گرفتند و ولایت فقیه در زمان غیبت والی امت و حکومت اسلامی است تا در تمام جریانها و حوادث و رخدادها امت اسلام به ایشان مراجعه کنند.



وی ادامه داد: امام راحل توانستند با رهبری بر امت اسلامی حکومت استبدادی را قلع و قمع نموده ونظام اسلام را مستقر نماید،ولایت مسأله‌ای است که درفلسفه، کلام ، حدیث ، روایت، تاریخ و... مورد توجه بوده و مورد تاکید اسلام است و جایگاه والایی دارد و خداوند در قرآن نیز به آن اشاره کرده و از عظمت و رحمت و لطف پروردگار است که راهنمایی را برای هدایت مردم در هر زمانی انتخاب نماید و هیچگاه زمین از حجت خالی نبوده است و این بزرگترین نعمت‌ها برای انسان است.



در این مراسم یکی از پدران شهدا نیز با گرامی داشت این ایام گفت: روز 9 دی روز بزرگی در تاریخ انقلاب اسلامی است روز بصیرت و میثاق با امت اسلامی است.



پدر شهید جعفری ادامه داد: این روز، روز پایداری ملت و آشکار شدن چهره منافقان و فتنه گران است و از ایام الله نامیده می‌شود.

