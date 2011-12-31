یادمان "مجاهدان گمنام مشروطیت" در تبریز رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب سرابی اقدم در ارتباط با اهداف ساخت این اثر اظهار داشت: هدف عمده به تصویر کشیدن و یادآوری نام و یاد سربازان گمنامی بود که در سنگر توپ خانه ها دلیرانه مجاهدت کردند.

وی افزود: در ارتباط با دوران مشروطه تبریز همه بر روی اشخاص خاص و مشهور تکیه و تاکید می کنند، در حالی که در کنار بزرگمردانی چون باقرخان و ستارخان ها، سربازانی بودند که باید به حضور آنها نیز پرداخت و رسیدگی می شد می شد.

سرابی اقدم که پیش از این نیز سابقه ساخت مجسمه ماندگار "کلنل محمد تقی خان پسیان" را به همراه برادر خود در کارنامه هنری اش دارد، در این باره تصریح کرد: کلنل پسیان، به عنوان اولین خلبان ایرانی از اشخاص پر تلاشی بود که متاسفانه در تاریخ به فراموشی سپرده شده بود که در راستای هدف خود مجسمه و یادمان های دیگر را در امتداد آن اثر خواهیم ساخت.

این مجسمه ساز تبریزی یادآور شد: این اشخاص در دنیای امروز حق دیده شدن دارند، چرا که این گونه در جوان ها حس میهن دوستی و وطن پرستی زنده می شود تا بتوانند خاک پر ارزش خود را که پیش از این خون های زیادی برای پا برجایی اش ریخته شده، حفظ کنند.

وی گفت: جنس این یادمان از فایبرگلاس و فلز می باشد که در محوطه فضای سبز روبروی استانداری تبریز جای گرفته است.

رضا و یعقوب سرابی اقدم، پس از مدت دو سال مطالعه بر روی این اثر، یادمان شهدای مشروطه را که شامل سه شخصیت در سنگر توپ خانه مشروطه خواهان تبریز بود به پاسداشت یاد و خاطره مجاهدت های ملت قهرمان تبریز در برقراری حکومت مشروطه، در این شهر رونمایی کردند.



آثار تجسمی و هنری این دو برادر نه تنها در تبریز بلکه در اکثر شهرهای ایران به نمایش درآمده است که مجسمه ابن سینا در شهرهای بابلسر و میناب، دختر قاجار و توپ قدیمی در میناب، سنگ نوشته سوگند نامه بقراط در تهران، دختر روستایی در کرج از آن دست نام برده می شوند.