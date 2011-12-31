2300 کیلوگرم گوشت فاسد در شهرستان کرج معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقدار دو هزار و 300 کیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی غیربهداشتی در شهرستان کرج با همکاری شبه دامپزشکی این شهرستان معدوم شده است.

معدوم کردن این میزان فرآورده خام دامی غیربهداشتی با حضور مسئولان ذیربط از جمله مسئول حراست و کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان صورت گرفته است.

معدوم کردن فرآورده های یادشده با صدور حکم قضایی انجام شده است و در راستای اهداف دامپزشکی و ارتقای سلامت و بهداشت صورت گرفته است.

برگزاری دوره اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی در دامپزشکی البرز

دوره آموزشی اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی در راستای اهداف آموزشی در اداره کل دامپزشکی استان البرز برگزار شده است.

دوره آموزشی اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی در محل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی برگزار شده است و پرسنلی از ادارات دامپزشکی مربوطه در آن حضور داشتند.

در دوره آموزشی اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی، تعدادی از پرسنل اداره کل دامپزشکی البرز و شبکه های دامپزشکی کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد حضور داشته اند.