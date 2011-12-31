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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

عبدالرشیدی به صنعت نفت می‌پردازد

عبدالرشیدی به صنعت نفت می‌پردازد

برنامه "با شما" با اجرای علی‌اکبر عبدالرشیدی یکشنبه 11 دی ماه به بررسی صنعت نفت کشور می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، با هدفمند کردن یارانه‌ها و به خصوص یارانه‌های تخصیص یافته به انرژی، گروه دانش و اقتصاد این موضوع را از اهداف اصلی خود قرار داده است و در برنامه با شما با حضور دو پژوهشگر دستاوردهای صنعت نفت را در سال‌های اخیر بررسی می‌کند.

در این برنامه علیرضا پیمان پاک مدیر اندیشگاه تحلیل گران انرژی  و وحید حدادی اصل، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت حضور پیدا می‌کند و پاسخگوی پرسش‌های علی اکبر عبدالرشیدی مجری "با شما" است.

تاکنون موضوعات اقتصادی بسیاری چون یارانه‌ها، تحول اقتصادی در بخش‌های مختلف، خصوصی سازی، بررسی بخش تعاونی و ... در برنامه "با شما" با حضور کارشناسان نقد و بررسی شده است.

این برنامه به تهیه کنندگی علیرضا اسکندری، در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18:10 از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 1497393

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