به گزارش خبرنگار مهر، با هدفمند کردن یارانه‌ها و به خصوص یارانه‌های تخصیص یافته به انرژی، گروه دانش و اقتصاد این موضوع را از اهداف اصلی خود قرار داده است و در برنامه با شما با حضور دو پژوهشگر دستاوردهای صنعت نفت را در سال‌های اخیر بررسی می‌کند.

در این برنامه علیرضا پیمان پاک مدیر اندیشگاه تحلیل گران انرژی و وحید حدادی اصل، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت حضور پیدا می‌کند و پاسخگوی پرسش‌های علی اکبر عبدالرشیدی مجری "با شما" است.

تاکنون موضوعات اقتصادی بسیاری چون یارانه‌ها، تحول اقتصادی در بخش‌های مختلف، خصوصی سازی، بررسی بخش تعاونی و ... در برنامه "با شما" با حضور کارشناسان نقد و بررسی شده است.

این برنامه به تهیه کنندگی علیرضا اسکندری، در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18:10 از شبکه یک سیما پخش می‌شود.