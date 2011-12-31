به گزارش خبرنگار مهر، با هدفمند کردن یارانهها و به خصوص یارانههای تخصیص یافته به انرژی، گروه دانش و اقتصاد این موضوع را از اهداف اصلی خود قرار داده است و در برنامه با شما با حضور دو پژوهشگر دستاوردهای صنعت نفت را در سالهای اخیر بررسی میکند.
در این برنامه علیرضا پیمان پاک مدیر اندیشگاه تحلیل گران انرژی و وحید حدادی اصل، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت حضور پیدا میکند و پاسخگوی پرسشهای علی اکبر عبدالرشیدی مجری "با شما" است.
تاکنون موضوعات اقتصادی بسیاری چون یارانهها، تحول اقتصادی در بخشهای مختلف، خصوصی سازی، بررسی بخش تعاونی و ... در برنامه "با شما" با حضور کارشناسان نقد و بررسی شده است.
این برنامه به تهیه کنندگی علیرضا اسکندری، در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18:10 از شبکه یک سیما پخش میشود.
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