سکه تمام طرح قدیم 620هزار تومان/ آرامش بازار جهانی در آستانه کریسمس

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز شنبه در بازار 620 هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 605 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اعلام قیمت 291 هزار تومانی هر نیم سکه، اظهار داشت: ربع سکه بهار آزادی نیز 151 هزار تومان است. کشتی آرای با تاکید بر اینکه قیمت هر قطعه سکه گرمی در روز جاری 76 هزار تومان است، افزود: هر گرم طلای 18 عیار هم امروز در بازار 56 هزار و 500 تومان فروخته می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: هر اونس طلا در آستانه سال نو میلادی در بازارهای جهانی 1565 دلار است و پیش بینی می شود به دلیل قرار گرفتن در آستانه کریسمس، بازار جهانی در روزهای آینده و حداقل تا پایان تعطیلات سال نو میلادی در اروپا، آرام باشد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در مورد وضعیت قیمتی و نوسانات آن در بازارهای داخل کشور، اظهار داشت: با پیش فروش سکه در بانکها کمی از التهاب و عطش خرید سکه در بازار کاسته شده اما موضوعی که این روزها تاثیر بیشتری بر نوسانات نرخ سکه دارد، تغییرات نرخ ارز است.

همچنین بررسی وضعیت قیمتی ارزهای معتبر نیز در روز شنبه نشان می دهد که هر دلار آمریکا 1515 تومان خریداری و 1525 تومان نیز فروخته می شود. هر یورو نیز 1955 تومان خریداری و 1980 تومان فروخته می شود. پوند انگلیس هم 2395 تومان خریده و 2430 تومان به فروش می رسد.