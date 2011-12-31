آغاز فعالیت مرکز دیالیز قرچک با ارائه خدمات رایگان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کهزادی ظهر شنبه در بازدید خبرنگاران از مراکز تخصصی دیالیز و نگهداری شبانه روزی معلولان قرچک در جمع آنها اظهار داشت: این مرکز از آذرماه سال 89 فعالیت رسمی خود را در ساختمانی به مساحت 600 متر مربع و با هشت دستگاه اهدایی از سوی خیرین آغاز کرد.

وی افزود: با توجه به این که تعداد مراجعین بالاتر از ظرفیت دستگاههای موجود بود و بیماران کلیوی به دلیل کمبود مراکز دیالیز در ورامین مجبور به عزیمت به تهران بودند، مسئولان دارالشفاء را بر این داشت که با برنامه ریزی مناسب و یاری جستن از نیکوکاران، زمینه توسعه آن را فراهم کنند.

ارتقای دستگاهها دیالیز و پوشش 50 بیمار در روز

این مسئول ادامه بیان داشت: همکاری و ایثار خیرین باعث شد تا در مدت کمتر از یکسال، تعداد دستگاههای دیالیز این مرکز به 28 دستگاه ارتقا یابد که این تعداد دستگاه می تواند روزانه 50 بیمار دیالیزی را تحت پوشش خدمات خود قرار دهد.

وی افزود: با توجه به تعداد زیادی مراجعانی که از مناطق مختلف شهرستان ورامین و حتی شهر تهران به این دارالشفاء مراجعه می کنند، زمینه فعالیت شیفت شب این مرکز فراهم شده که با راه اندازی آن 25 بیمار در شیفت سوم خدمات همودیالیز دریافت می کنند.

کهزادی عنوان کرد: تمامی خدمات ارائه شده به بیماران دیالیزی در این مرکز رایگان بوده و از بیماران در هنگام مراجعه به مرکز همودیالیز با غذای گرم پذیرایی می شود.

وی اضافه کرد: توسعه و تجهیز این مرکز که تنها به واسطه فعالیت نیکوکاران و خیرین صورت می گیرد، به مساعدت و توجه بیشتر نیکوکاران نیاز دارد که در این زمینه افراد خیر می توانند کمکهای خود را به حساب شماره 56/658633 نزد بانک ملت قرچک به حساب درمانگاه واریز کنند.

مرکز شیمی درمانی تا پایان سال به بهره برداری می رسد

مدیرعامل درمانگاهخیریه دارالشفا حضرت مهدی(عج) قرچک از پیشرفت فیزیکی 90 درصدی درمانگاهتخصصی این مرکز خبر داد وگفت: درمانگاه تخصصی حضرت مهدی(عج) و مرکز شیمیدرمانی این درمانگاه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می رسد.

وی افزود: مراحل احداث این مرکز ازخرداد ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاست و به لطف خدا تا پایان سال جاری این مرکز تخصصی به بهره‌برداری خواهد رسید.

کهزادی یادآور شد: در نظر است تخصصهای ارتوپدی، فیزیوتراپی، ارولوژی، نرولوژی،اعصاب و روان، داخلی، گوارش، گوش و حلق و بینی، زنان، پوست و مو و ... مرکز شیمی درمانی بیماران سرطانی را در این درمانگاه تخصصی ارائه کنیم.