استقبال از مسابقات ورزش همگانی در آبادان رشد چشمگیری دارد

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند پلکانی استقبال شهروندان از برگزاری مسابقات این هیئت گفت: دو ماه قبل و در اولین هفته برگزاری مسابقات، 24 نفر شرکت کننده حضور داشتند در حالیکه این رقم اکنون به میانگین حدود 100 نفر رسیده که رشدی چهار برابر را نشان می دهد.

وی اظهار کرد: این هیئت روز قبل برای سومین بار در دو ماه گذشته مسابقه طناب زنی در محل پارک معلم برگزار کرد که میزان شرکت کنندگان در آبان ماه 30 نفر، در آذرماه 37 نفر و در روز گذشته 86 نفر بود.



شیرازی ادامه داد: علاوه بر این آمار بالاترین تعداد طنابهای زده شده شرکت کنندگان در هفته اول برگزاری 210 عدد بود که این تعداد اکنون به عدد یک هزار و 234 رسیده که نشان دهنده ایجاد رابطه انگیزشی انجام مسابقات با افزایش تمرینات منظم و هدفمند برای حضور در این رقابتها بوده است.



شهردار آبادان با اشاره به شرایط برگزاری مسابقه طناب زنی در روز جمعه، یادآور شد: این رقابت به صورت انفرادی برگزار شد و 86 نفر از علاقمندان شامل 61 نفر از آقایان و 25 نفر از دختران با ثبت نام در این مسابقه با یکدیگر به رقابت پرداختند.



رئیس هیئت ورزشهای همگانی آبادان افزود: در پایان به 22 نفر از پرامتیازترین شرکت کنندگان در این مسابقه هدایای ورزشی از سوی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان اعطا شد.



شهردار آبادان در پایان از همشهریانی که با شرکت در این رقابت سالم، ساعات شاد و با نشاطی را برای خود و خانواده شان فراهم کردند تشکر و قدردانی کرد و از آنها دعوت کرد در مسابقات ورزشی هفته های آتی نیز حضور یابند.