تبیین ویژگی بارز امام هفتم/ دستاوردهای "کظم غیظ" در دنیای امروز

حجت الاسلام حسین ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ضرورت تحقق صفت کظم غیظ بودن امام هفتم شیعیان جهان در جامعه گفت: شخصی از حضرت رسول(ص) نصیحت خواست، حضرت فرمودند نصیحت پذیر هستی، گفت: آری. حضرت فرمودند: غضب نکن. دو مرتبه سؤال کرد باز حضرت فرمودند که غضب نکن. سه مرتبه سؤال کرد. حضرت دوباره فرمودند: غضب نکنید.

وی افزود: هر کس بر خشم و غضب خود غلبه کرد بطور قطع موفقیت دارد، لذا فرمودند وقتی عصبانی می شوید هیچ تصمیمی نگیرید تا خشمتان فرو بنشیند. فردی به امام کاظم(ع) جسارت و اهانت کرد، حضرت آدرس محل کار او را سؤال کردند دیدند کشاورزی است که در صحرا کشاورزی می کند، حضرت به سر مزرعه ایشان رفتند و فرمودند درآمد تو از برداشت محصول چقدر است، گفت: من غیب نمی دانم. یعنی در پاسخ هم به ایشان بی احترامی کرد، اما حضرت(ع) فرمودند تقریبا بگوئید، وی پاسخ داد و حضرت بیش از آنی که گفته بود به او هدیه ای دادند و مبلغی را در اختیار او گذاشتند و به این ترتیب این شخص عنادی که از امام کاظم(ع) داشت را کنار گذاشت و جزو ارادتمندان به آن حضرت شد.



ابراهیمی در ادامه اظهار داشت: قرآن هم توصیه کرده الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ؛ همانان که در فراخى و تنگى انفاق مى‏کنند و خشم خود را فرو مى‏برند و از مردم در مى‏گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد .(سوره آل عمران، آیه 134) این بهترین کار است و امام هفتم(ع) به کاظم معروف شدند، یعنی کسی که خشم خود را فرو بنشاند.



وی با بیان اینکه توصیه ای که به کظم غیظ شده است در روایات اسلامی زیاد است، افزود: هر کسی که این صفت در او نهادینه شود در انجام وظایف موفقیت نصیب و روزی او خواهد شد، اگر انسانی خشم خود را فرونشاند و روح انتقام جویی و انتقام گیری را از دست دهد می تواند با افراد و همکاران سازگاری داشته باشد.



نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: موفقیت مسئولان در حمایت و پشتیبانی مردم و ارباب رجوع و همکاران است و اگر این نشد بطور قطع موفقیتی در انجام وظیفه نخواهد داشت. همراهی و حمایت مردم هم با اخلاق خوش حاصل می شود.