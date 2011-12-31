تقیانی پور با "پری" به تونس می رود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "پری" نوشته و کارگردان خیرالله تقیانی پور اثری ایرانی و روایتگر داستان عده ای مطرف در دوره ناصرالدین شاه است که تبحر خاصی در اجرای نمایش های سیاه بازی دارند. در این نمایش علیرضا ناصحی، محمدهادی عطایی، جواد پورزند، رهام عسگرپور، علی عامل هاشمی، مصطفی ساسانی، علیرضا زارعی، محسن بابایی ربیعی، حسین شفیعی و خیرالله تقیانی پور به ایفای نقش می پردازند.



سهند تاکی، علی المعی و جواد شاهی اجرای موسیقی، الهه افخمی و علیرضا نوری دستیاران کارگردان، پریدخت عابدین نژاد طراح لباس از دیگر عوامل نمایش "پری" هستند.



نمایش "پری" پیش از این در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفت که با استقبال مخاطبان و علاقه مندان به تئاتر مواجه شد.