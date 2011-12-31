زمینه استفاده متقاضیان گنابادی از تسهیلات مشاغل جدید تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی ظهر شنبه در بیست و هشتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: با توجه به اینکه اعتبار تخصیص یافته اولیه جذب و اعتبار دیگری به شهرستان اختصاص یافته برنامه ریزی لازم برای استفاده به موقع متقاضیان از تسهیلات حداکثر تا پایان دی ماه داشته باشند.

وی گفت: تعاونی دامداران با هماهنگی جهاد کشاورزی نماینده ای به منظور پیگیری تامین و برداشت موقعیت زمین میدان دام به اداره دامپزشکی معرفی و اداره دامپزشکی تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری کنند.

فرماندار گناباد ادامه داد: برابر گزارش بنیاد شهید و کمیته امداد(ره) در خصوص عدم پرداخت تعدادی از معرفی شدگان مشاغل خرد به مبانک ملی، مقرر شد از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسائل و مشکلات پیگیری و نتیجه را به فرمانداری اعلام کنند.

صفایی گفت: اداره تامین اجتماعی متعهد شد مسائل و مشکلات مربوط به اجرای بند 9 ماده 80 برنامه پنجم توسعه را پیگیری و نتیجه را اعلام کند.

وی افزود: دستگاههای اجرایی نسبت به رفع تناقض آمار اشتغال ایجادی خود اقدام و نتیجه را اعلام کنند.

فرماندار گناباد اضافه کرد: اداره مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری زمین کارگاه اداره زندان به صورت موقت جهت اجرای عملیات آن اقدام کند و اداره زندان پیگیری لازم در خصوص واگذاری قطعی زمین را داشته باشند.

صفایی افزود: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر رفع موانع و مشکلات جذب تسهیلات مشاغل ایجادی بانکها با دستگاه اجرایی باشند.

وی گفت: دستگاههای اجرایی که متقاضیان استفاده از تسهیلات را به بنکها معرفی کرده اند تا حصول نتیجه پیگیری و سعی شود مشکلات احتمالی برطرف و در زمان مناسب جذب شود.