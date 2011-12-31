انتقاد فرمانده نیروی انتظامی از تغییر ناگهانی تعرفه کالاها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم امروز در همایش سراسری بررسی روند اجرای مصوبات اخیر دولت در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق برخاسته از نیازها در این سو و آن سوی مرز است.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه مسیر تولید و اشتغال نیاز به تصمیمات پایدار دارد، افزود: ‌سرمایه گذاران نیازمند امنیت در افق بلندمدت هستند. تصمیمات مقطعی و اقتضائی گرچه گریزناپذیرند اما برعکس ممکن است اثرات مقطعی خود را خنثی کنند زیرا امینت سرمایه گذاری را دچار مخاطره می‌کنند.

وی گفت: در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیاست تنظیم بازار و سیاست حاکم بر واردات، صادرات و تولید از حلقه‌های مرتبطی است که باید با یکدیگر در نظر گرفته شود.

احمدی مقدم با انتقاد نسبت به این موضع که اقتصاد مرزنشینان متکی بر قاچاق شده است، افزود: اگر سیاست‌های پایدار سختگیرانه اعمال شود قاچاق قطع می‌شود.

وی به عقب ماندگی اقتصادی در مرزها اشاره و تصریح کرد: نرخ توسعه در مناطق مرزی همواره کمتر از مناطق مرکزی است. فرمانده نیروی انتظامی یکی از موانع اشتغال سالم در مرزها را قاچاق ذکر کرد و افزود: باید اقدامات اولیه در این بخش برای مرزنشینان انجام شود.

وی درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که برای70 سال پیش است، گفت: مفهوم مبادلات مرزی در آن زمان با زمان حال متفاوت است.

احمدی مقدم خواستار مدرن سازی تجهیزات، تقویت ساختارهای مبارزه با قاچاق و نوسازی ساختارها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد و گفت: با تخلفات باید با قاطعیت برخورد کرد، چند گانه بودن نظارت‌ها و تقاطع اطلاعات دستگاه‌های مرتبط با موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز عیب نیست.

وی خاطرنشان کرد: دلایل حذف یا بالا و پایین رفتن تعرفه‌ها و یا اینکه در برخی مقاطع زمانی مجوزهای بی حد و حصر وارداتی صادر می‌شود و ناگهان همین مجوزها متوقف می‌شود، باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا برخی‌ها از این اقدامات نفع می‌برند.

فرمانده نیروی انتظامی نسبت به اعمال سیاست‌های آنی و توام با شوک انتقاد کرد و گفت:‌ رد پای نفوذی‌ها را باید رصد کرد. به گفته وی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مسیر معاملات را ردگیری می‌کند و همین امر باعث کاهش قاچاق کالا و ارز می‌شود.

احمدی‌مقدم با تاکید بر اینکه باید مردم را به مصرف کالای ایرانی ترغیب کنیم، گفت: همچنین باید بر افزایش کیفیت تولید داخلی و ارتقاء استانداردها نظارت‌های لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به اختلاس اخیر نظام بانکی گفت: این گونه سوء‌ استفاده‌های مالی باعث لطمه حیثیتی به نظام و سلب اعتماد مردم می‌شود که هزینه بالایی دارد اما عده‌ای در داخل و خارج از این گونه اقدامات حمایت می‌کنند.