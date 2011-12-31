جدیدترین آمار فروش "شکارچی شنبه" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "شکارچی شنبه" تا کنون توانسته به 232 میلیون تومان فروش دست یابد. این در حالی است که آمار فروش این فیلم در هفته گذشته 171 میلیون تومان اعلام شده بود.

بر اساس این خبر پس از فاز اول اکران این فیلم (اکران عمومی در گروه آزاد) و فاز دوم که اکران خصوصی در محافل حوزوی و دانشگاهی را در بر می‌گرفت، فاز سوم اکران "شمارچی شنبه" به صورت اکران تمام وقت و طولی از 19 آذر در 6 سینما آغاز شد که با استقبال خوب همراه بود.

این فیلم که هم اکنون در 5 سینمای سینمای فلسطین (میدان فلسطین)، ققنوس (تهرانسر)، میلاد (میدان شهدا)، پیوند (میدان خراسان) و ماندانا (خاقانی) روی پرده است با استقبال خوب به ویژه از سوی اقشار مذهبی جامعه مواجه شده و توانسته به 232 میلیون تومان فروش دست یابد. فاز سوم اکران «شمارچی شنبه» با توجه به استقبال مناسب همچنان ادامه دارد.

بر اساس اعلام جبرائیل فیلم (پخش کننده شکارچی‌شنبه) جدول اکران "شکارچی شنبه" بر اساس 5 فاز اکران طراحی شده است. که معرفی، شناساندن و تبلیغات مناسب برای دیده شدن فیلم و جذب مخاطب و نیز متقاعد سازی سینماداران برای اکران تمام سئانس از جمله برنامه های فاز اول و دوم اکران بوده است.

فیلم سینمایی "شکارچی شنبه" داستان شکل‌گیری شخصیت یک صهیونیست متعصب از دوران کودکی را به تصویر می‌کشد.علی نصیریان بازیگر اصلی این فیلم است و دیگر بازیگران آن عبارتند از: امیریل ارجمند، دارین خمسه، آرسینه سوکیاسیان، مهدی فقیه و سیلوا آندرانسیان. این فیلم محصول موسسه شهید آوینی است و تهیه کنندگی آن را محمد قهرمانی برعهده داشته است.