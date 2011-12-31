به هرگونه تهدید، پاسخ مضاعف و پشیمان کننده خواهیم داد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: موازنه قدرت در منطقه به ضرر رژیم صهیونیستی و آمریکا در حال تغییر است، تا جایی که این تحولات بر روابط آنها با سایر قدرت ها نیز تاثیر سلبی گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته در اوج اقتدار و الهام بخشی است، افزود: پشتوانه بالای مردمی و فرصت های حاصل از تحولات منطقه ای و بین المللی ، اقتدار نظام را مضاعف کرده است.

جلیلی گفت: تمام تلاش دشمن سرپوش گذاشتن بر اقتدار و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است، ولی این اقتدار روز به روز بیشتر نمایان می شود.

وی اظهار داشت: به هرگونه تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران ، پاسخ مضاعف و پشیمان کننده خواهیم داد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه اقتدار - منطق - ابتکار عمل، مبنای تعاملات جمهوری اسلامی ایران استف درباره ادامه گفتگوها با 1+5 اظهار داشت: به آنها رسما اعلام کردیم به مسیر گفتگو برای همکاری برگردند.

وی افزود: پیام های متفاوت غربی ها نشانه مشکلات و اختلاف درونی آنها است.