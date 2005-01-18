مطالعه طرح جامع بنادر صيادي بررسي مي شود

مدير كل بنادر ماهيگيري شيلات ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: طرح جامع بنادر صيادي با توجه به پتانسيل هاي موجود در سواحل جنوب و شما ل كشور در دستور كار شيلات قرار گرفته و در حال حاضر مراحل مقدماتي آن در حال انجام است .

مهندس محسن علي گلشني گفت: در راستاي اجراي طرح جامع بنادر صيادي در حال حاضر مشغول مذاكره با مشاوران و سازمانهاي مختلف مانند سازمان بنادر هستيم .

وي با اشاره به اهداف مورد نظر درطرح جامع بنادرصيادي تصريح كرد : شناسايي جايگاههاي پهلوگيري آبزيان و مراكز تخليه با توجه به ظرفيتهاي موجود در آنها و بالابردن بهره وري بنادراز اهداف مورد نظر در اجراي اين طرح است .

گلشني اظهار داشت : در راستاي اجراي طرح جامع صيادي مشخص خواهد شد كه در كدام مناطق بايد ظرفيتهايي جديد ايجاد، توسعه و يا متوقف شود .

وي با بيان اينكه تا كنون مطالعات انجام شده به روي بنادرصيادي عمدتا بصورت مقطعي و پراكنده بوده است گفت: براساس طرح جامع بنادر صيادي ظرفيتهاي تمامي بنادر و سواحل كشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

گلشني طرح جامع بنادرصيادي را موجب اقتصادي شدن بنادر صيادي در كشور دانست و اظهار داشت : در همين راستا نيزطرحي با عنوان ساماندهي سواحل و ارتقاء بهره وري بنادر نيزبراي بالابردن بهره وري بنادرو شناخت ساز و كارهاي لازم براي اجراي اين طرح در دست بررسي است .

گلشني اجراي طرح جامع بنادر صيادي را موجب ايجاد تعامل ميان ظرفيتهاي موجود در ساحل ، دريا و خشكي دانست و تصريح كرد: اجراي اين طرح موجب ايجاد ارتباط ميان سكونتگاههاي صيادي ، راههاي ارتباطي مانند فرودگاهها و جاده ها ، صيدگاههاي داخل دريا و بازار مصرف خواهد شد .

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