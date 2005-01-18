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۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۲۵

مدير كل بنادر ماهيگيري شيلات ايران در گفت و گو با "مهر":

مطالعه طرح جامع بنادر صيادي بررسي مي شود

طرح جامع بنادرصيادي در راستاي برنامه چهارم توسعه كشور در دستور كار شيلات ايران قراردارد .

مدير كل بنادر ماهيگيري  شيلات ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: طرح جامع بنادر صيادي با توجه به پتانسيل هاي موجود در سواحل جنوب و شما ل كشور در دستور كار شيلات قرار گرفته و در حال حاضر مراحل مقدماتي آن در حال انجام است .
مهندس محسن علي گلشني گفت: در راستاي اجراي طرح جامع بنادر صيادي در حال حاضر مشغول مذاكره با مشاوران و سازمانهاي مختلف مانند سازمان بنادر هستيم .
وي با اشاره به اهداف مورد نظر درطرح جامع بنادرصيادي  تصريح كرد : شناسايي جايگاههاي پهلوگيري آبزيان و مراكز تخليه با توجه به ظرفيتهاي موجود در آنها  و بالابردن بهره وري بنادراز اهداف مورد نظر در اجراي اين طرح است .
گلشني اظهار داشت : در راستاي  اجراي  طرح جامع صيادي  مشخص خواهد شد كه در كدام مناطق بايد ظرفيتهايي جديد ايجاد، توسعه و يا متوقف شود . 
وي  با بيان اينكه تا كنون مطالعات انجام شده به روي بنادرصيادي عمدتا بصورت مقطعي و پراكنده بوده است گفت: براساس طرح جامع بنادر صيادي ظرفيتهاي تمامي بنادر و سواحل كشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
گلشني  طرح جامع بنادرصيادي را موجب اقتصادي شدن بنادر صيادي در كشور دانست و اظهار داشت : در همين راستا نيزطرحي با عنوان ساماندهي سواحل و ارتقاء بهره وري بنادر نيزبراي بالابردن بهره وري بنادرو شناخت ساز و كارهاي لازم  براي اجراي اين طرح در دست بررسي است .
گلشني  اجراي طرح جامع بنادر صيادي را موجب ايجاد تعامل  ميان ظرفيتهاي موجود در ساحل ، دريا و خشكي دانست و تصريح كرد: اجراي اين طرح  موجب ايجاد ارتباط ميان سكونتگاههاي صيادي ، راههاي ارتباطي مانند فرودگاهها و جاده ها ، صيدگاههاي داخل دريا و بازار مصرف خواهد شد .
کد مطلب 149741

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