مجاهدان مشروطه تبریز رهبران اهل بصیرت بودند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین پیش از ظهر شنبه در آیین رونمایی از یادمان مجاهدان مشروطه، زنده نگه داشتن نام و خاطره بزرگ مردان تاریخ و ایامی چون مشروطه را راهی برای مقابله با جنگ نرم دشمن دانست.

وی با تأکید بر لزوم پاسداشت و احیای هویت تاریخی و فرهنگی تبریز، ساخت یادمان مجاهدان مشروطه را در راستای همین هدف عنوان کرده و گفت: مجاهدان نهضت مشروطه و در رأس آنان، مجاهد مبارز ثقه الاسلام، به تأسی از قیام خونین عاشورای حسینی(ع) در برابر ظلم و استبداد روس ها ایستادگی کردند و با نثار جان خود در قبال آزادی ایران، نام خود را در تاریخ آزادی خواهی کشور به ثبت رساندند.

نوین افزود: امروز مردانی بزرگ در مقبره الشعرای تبریز آرمیده اند که باید با چنین نمادها و یادمان هایی آنها و خدمات ارزنده شان را زنده نگه داریم.

وی همچنین با اشاره به تأثیر آموزه های دینی به ویژه قیام عاشورای سال 61 هجری امام حسین (ع) در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد: ملت مبارز ایران در سال 57 با الهام از قیام تاریخی و ماندگار امام حسین (ع)، در برابر رژیم ستم شاهی قیام کردند و با تکیه بر پیام و آموزه های نهضت حسینی و به رهبری امام راحل، نظام استبدادی را سرنگون و حکومت اسلامی را جایگزین آن کردند و ما امروز آزادگی و استقلال خود را مدیون همین نهضت عاشورا هستیم.

شهردار تبریز تاکید کرد: آنها امروز الگویی برای روشنگری، مقاومت و بصیرت بودند و ما باید با افراشتن یادمان هایی از این دست آنها را برای خود و آینده الگو کنیم.

گفتنی است، برای اجرای بنای این یادمان بالغ بر 360 میلیون ریال هزینه شده و طرح آن توسط برادارن هنرمند سرابی اقدم اجرا شده است.

رضا و یعقوب سرابی اقدم، مجسمه سازان شهیر تبریزی پس از مدت دو سال مطالعه بر روی این اثر، یادمان شهدای مشروطه را که شامل سه شخصیت در سنگر توپ خانه مشروطه خواهان تبریز بود به پاسداشت یاد و خاطره مجاهدت های ملت قهرمان تبریز در برقراری حکومت مشروطه، در این شهر رونمایی کردند.

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عکس: مهسا جمالی