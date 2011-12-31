  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

قربانی در گفتگو با مهر:

78 میلیون تومان برای تعمیر 36 مسجد شهرستان روانسر اختصاص یافت

78 میلیون تومان برای تعمیر 36 مسجد شهرستان روانسر اختصاص یافت

روانسر - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی روانسر گفت: در سالجاری 78 میلیون تومان برای تعمیرات 36 مسجد شهری و روستایی شهرستان روانسر اختصاص یافته است.

شهاب قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتبارات خوبی به طرح های هادی در شهرستان روانسر اختصاص یافته است.

بخشدار مرکزی روانسر تاکید کرد: امسال مبلغ 56 میلیون تومان اعتبار برای تهیه طرح هادی 8 روستای بخش مرکزی شهرستان روانسر اختصاص داده شده است.
 
قربانی با اشاره به کارهای عمرانی در این بخش، تاکید کرد: در حال حاضر کار بهسازی و آسفالت راه روستاهای مرادآباد و ماخوشیتن این بخش در حال انجام است.
 
وی افزود: این عملیات اجرایی با اعتباری در حدود 200 میلیون تومان و بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی انجام می شود.
 
بخشدار مرکزی روانسر گفت: سال گذشته 85 میلیون تومان برای تعمیرات 38 مسجد در شهرستان روانسر هزینه شده است.
 
قربانی افزود: در سالجاری نیز 78 میلیون تومان برای تعمیرات 36 مسجد شهری و روستایی این شهرستان اختصاص یافته است.
 
بخشداری مرکزی روانسر در پایان گفت: 7 طرح عمرانی تعاونی دهیاران این بخش با اعتباری بالغ بر 86 میلیون تومان و  50 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.
کد مطلب 1497417

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها