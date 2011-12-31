78 میلیون تومان برای تعمیر 36 مسجد شهرستان روانسر اختصاص یافت

شهاب قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتبارات خوبی به طرح های هادی در شهرستان روانسر اختصاص یافته است.

بخشدار مرکزی روانسر تاکید کرد: امسال مبلغ 56 میلیون تومان اعتبار برای تهیه طرح هادی 8 روستای بخش مرکزی شهرستان روانسر اختصاص داده شده است.

قربانی با اشاره به کارهای عمرانی در این بخش، تاکید کرد: در حال حاضر کار بهسازی و آسفالت راه روستاهای مرادآباد و ماخوشیتن این بخش در حال انجام است.

وی افزود: این عملیات اجرایی با اعتباری در حدود 200 میلیون تومان و بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی انجام می شود.

بخشدار مرکزی روانسر گفت: سال گذشته 85 میلیون تومان برای تعمیرات 38 مسجد در شهرستان روانسر هزینه شده است.

قربانی افزود: در سالجاری نیز 78 میلیون تومان برای تعمیرات 36 مسجد شهری و روستایی این شهرستان اختصاص یافته است.

بخشداری مرکزی روانسر در پایان گفت: 7 طرح عمرانی تعاونی دهیاران این بخش با اعتباری بالغ بر 86 میلیون تومان و 50 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.