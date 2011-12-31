به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دهقان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره انتقال پروازهای حجاج از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام(ره)، اظهار داشت: ترمینال زیارتی فرودگاه حضرت امام(ره) در حال ساخت است و با اتمام ساخت آن، پروازهای حجاج به فرودگاه امام انتقال می‌یابد؛ البته متناسب با اعتبار کشور، پروژه‌های فرودگاه امام خمینی پیشرفت می‌کند.

مدیر فرودگاه بین‌المللی امام خمینی افزود: فرودگاه حضرت امام (ره) ‌نقش هاب بین‌المللی را در کشور ایفا می‌کند و متولی پروازهای خارجی ‌است و ترمینال این فرودگاه در وضعیت موجود جابه‌جایی سالانه 6 میلیون مسافر را دارد که این رقم تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.

وی به فازهای توسعه این فرودگاه اشاره کرد و افزود: مجری طرح توسعه فرودگاه در حال پیگیری توسعه این فرودگاه در پنج فاز است که در هر فاز طرفیت جابه‌جایی مسافر افزایش می‌یابد.

دهقان با بیان اینکه روند توسعه به صورت مطلوب در حال انجام است و باید تلاش کنیم تا به هاب منطقه در چشم‌انداز ایران 1404 دست یابیم، گفت: استراتژی در رابطه با اجرای فازهای مختلف این فرودگاه، علاوه بر استفاده از منابع عمومی و دولتی، استفاده از بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است تا در طرح توسعه و فاز دوم فرودگاه امام خمینی به کار گرفته شود.

دهقان افزود: وزیر راه و شهرسازی شخصاً پیگیر پروژه‌های فرودگاه حضرت امام(ره) است و بر جذب بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها تاکید دارد.



مدیرکل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در مورد بازاریابی برای جذب پروازها تصریح کرد: رفت و آمد مسافر در فرودگاه تابع شرایط و مقررات ویژه‌ای بوده است که مختص به خود فرودگاه نیست و در واقع تابع زیرساخت‌های گردشگری، شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌های فروش بلیت و از این قبیل است.

دهقان با بیان اینکه سعی می‌کنیم تمامی تقاضاهای پروازی پذیرفته شود، اظهار داشت: تیم بازرگانی و بازاریابی در حوزه بین‌الملل فعال شده است تا با استفاده از پتانسیل‌های داخل و استفاده از قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشور و توافق‌نامه‌های فی‌مابین، بتوانیم پروازها را افزایش دهیم.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) اظهار داشت: در 6 ماهه دوم سال جاری، پرواز شانگهای توسط شرکت هواپیمایی ماهان برقرار شد و در ماه جاری شرکت هواپیمایی خارجی پرواز مستقیم یونان را‌ برقرار می‌کند.



دهقان در مورد سوخت‌رسانی در فرودگاه حضرت امام(ره) تصریح کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و اداره کل سوخت‌گیری هواپیماها متولی ارائه سوخت هواپیما هستند؛ در فرودگاه حضرت امام خمینی نیز بخش‌خصوصی، سوخت را از پالایشگاه پخش خریداری می‌کند و در اختیار ایرلاین قرار می‌دهد.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی دامه داد: اعلام شده است در چارچوب قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری، کشور‌هایی که به هواپیماهای ما سوخت ندهند، در عملی متقابل به آنها سوخت ندهیم؛ امیدواریم آن کشورها که ادعای حقوق بشر دارند و دم از حقوق انسانیت می‌زنند، اینگونه تحریم‌ها را در حمل و نقل هوایی مسافری از بین ببرند.