تجهیز راه آهن شمالشرق به سوزن های تراورس بتونی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق برزنونی افزود: در حال حاضر ایستگاه دهنمک به این تیپ سوزن ها مجهز و مراحل تست آن در حال انجام است.

وی افزایش سرعت سیر قطارها از روی سوزنهای بتونی و افزایش ضریب ایمنی وجوش طویل در محل آنها را از جمله خصوصیات نصب این سوزنها عنوان کرد.

برزنونی اظهار داشت: در این راستا کلاس آموزشی نحوه مونتاژ و انبارش سوزن با حضور 23 نفر از معاونین، رؤسا و سرپرستان حوزه های مختلف راه آهن شمالشرق برگزار و طی آن شرکت کنندگان، شرایط مونتاژ و نگهداری سوزن ونحوه استفاده از نقشه های فنی و مهندسی سوزنهای بتنی را آموزش دیدند.

مدیر کل راه آهن شمالشرق در بخش دیگری گفت: با هدف افزایش بهره وری راه آهن شمالشرق آموزش نیروهای پیمانکار را در دستور کار دارییم.

وی تصریح کرد: کلاسهای متعدد حین و بدو خدمت در قالبهای مختلف علمی وعملی از جمله فعالیتهای بخش آموزشی این اداره کل بوده و در این راستا کلاس آموزشی نحوه مونتاژ و انبارش سوزنهای تراورس بتونی یکی از ده ها دوره کلاس برگزار شده طی 8 ماهه اول سال 90 است.