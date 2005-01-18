مخابرات نبايد به خاطر كوتاهي خود به مردم توهين كند

يكي از مديران شركت مخابرات ايران كه نخواست نامش ذكر شود در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : حقيقت اين است كه مشكلات موجود در كامپيوترهاي اين شركت از سويي و عدم توزيع مناسب قبض هاي مكالمات مشتركين تلفن همراه و افزايش بدهي مشتركان به دليل عدم ارسال صورتحساب ها باعث شد كه شركت مخابرات ايران طي ارسال SMS يا پيام كوتاهي از مردم درخواست كند كه براي دريافت صورتحساب مكالمات خود مراجعه كنند .

وي افزود: اين درحالي است كه به عقيده بسياري از كارشناسان ، ارسال اين پيام به همه مشتريان بسيار اقدامي بسيارناپخته بود چرا كه اين شركت به زور خواسته مشكل خود را كه عدم توزيع فيش ها است با حضور مردم جبران كند .

وي تصريح كرد : اگر چه ارسال اين پيام تنها در قالب يك تهديد بود و تلفن همراه مشتركان با بدهي قبلي نيز قطع نشد اما ارسال آن نيز آنچنان درست نبود چرا كه در ديگر نقاط دنيا هميشه شركتهاي مخابراتي سعي مي كنند به مشتركان خود احترام قايل شوند تا بتوانند بازار خود را حفظ كنند .

وي اضافه كرد : درحالي كه در ايران به دليل عدم وجود بخش خصوصي ، شركت مخابرات هميشه از كرسي زوربراي مردم و مشتركان خود تصميم مي گيرد و اين درست نيست .

وي تصريح كرد : در كشورهاي ديگر كه شركت مخابراتي بزرگ در عرصه رقابتي فعاليت مي كنند اين شركت ها سعي مي كنند حتي با اهداي جوايزي همانند گوشي تلفن همراه يا تمديد اعتبار از مشتركين خود تشكر كنند درحالي كه در ايران شركت مخابرات همه مشتركان خود اعم از خوش حساب و يابدهكاران را تهديد مي كند و اين به نوعي توهين محسوب مي شود .

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