تکواندوکاران باشگاه بلال در پیکارهای قهرمانی قم درخشیدند

بلال سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن رقابت‌های فصل جدید تکواندو باشگاه‌های قم، اظهار داشت: بر اساس تصمیم و برنامه‌ریزی هیئت تکواندو این رقابت‌ها به زودی با شرکت تیم‌های مدعی در سه رده سنی آغاز خواهد شد.



وی ادامه داد: نفرات خوب و آماده‌ای در حال حاضر در تمرینات باشگاه بلال حضور دارند که قطعا می‌توانند در مسابقات لیگ تکواندو باشگاه‌های قم توانمندی و استعداد خود را به عنوان آینده‌سازان این رشته ورزشی به نمایش بگذارند.



مربی باشگاه تکواندو بلال قم تصریح کرد: با کمترین امکانات اما با انگیزه و علاقمندی بسیار بالا و تنها با هدف خدمت به ورزش تکواندو، سعی در تربیت صحیح نسل آینده ساز تکواندو قم داریم و امیدوارم این مهم به زودی محقق شود.



وی با بیان اینکه قم دارای استعدادها بالقوه‌ای در رشته ورزشی تکواندو محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر موفقیت‌های ارزنده‌ای در این رشته کسب کرده است، تصریح کرد: کسب عناوین مختلف از مسابقات لیگ و قهرمانی گویای این مهم است.



سلیمانی در ادامه به رقابت‌های تکواندو قهرمانی رده‌های سنی استان قم اشاره کرد و افزود: تکواندوکاران شرکت‌کننده در این مسابقات برای کسب عناوین برتر رقابت جذاب و نزدیکی با یکدیگر داشتند که خوشبختانه شاهد درخشش نفرات باشگاه بلال قم بودیم.



مربی باشگاه تکواندو بلال قم عنوان داشت: در این رقابت‌ها که در سه رده سنی خردسالان‌، نونهالان و نوجوانان دارای کمربند سبز - آبی در خانه تکواندو قم برگزار شد، تکواندوکاران باشگاه بلال توانستند 16 مدال رنگارنگ این رقابت‌ها را به خود اختصاص دادند.



مدال آوران رده سنی خردسالان:

وزن اول: حمید‌رضا مرادی موفق به کسب مقام قهرمانی شد

وزن دوم: احسان مقدمی بر سکوی نخست ایستاد

وزن سوم: علی جلیل‌پور به مقام سوم و نشان برنز بسنده کرد

وزن چهارم: علیرضا صوفی به مقام نایب قهرمانی دست یافت

وزن پنجم: علی استهری به عنوان نایب‌قهرمانی رسید و محمدرضا ایمانی سوم شد

وزن هفتم: محمدجواد امامی به مقام دوم دست یافت

وزن دهم: حسین آقا‌محمدی موفق به کسب عنوان نخست و مقام قهرمانی شد



مدال آوران رده سنی نونهالان:

وزن اول: علی جهان‌شاملو موفق به کسب مقام دوم شد

وزن سوم: پویا سارجالو عنوان سوم رقابت‌ها را از آن خود کرد

وزن چهارم: ابراهیم مالک‌زاده موفق به کسب مقام قهرمانی شد

وزن هفتم: بهنام حیدری به مدال نقره دست یافت

وزن هشتم: محمد یعقوبی موفق به کسب نشان نقره شد



مدال‌آوران رده سنی نوجوانان:

وزن اول: وحید عاصم‌آبادی به مقام سوم دست یافت

وزن سوم: مهدی مهدوی توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند

وزن پنجم: محمدرضا ولی‌محمدی موفق به کسب مقام سوم شد

وزن ششم: علی نامدار توانست مقام سوم را به خود اختصاص دهد

