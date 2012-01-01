تولید نمایش "قرنطینه"/ برگزاری جشنواره گزارشی مستند رادیو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه "شوقستان" کاری از گروه فرهنگ رادیو ایران که از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23 به سردبیری و تهیه مهدی ساعی روی آنتن می‌رود، مشاهیر ادبی ایران معرفی می‌شود.

این هفته غلام حسین مراقبی به بررسی احوال و آثار و زندگی خاقانی شیروانی از جمله نامدارترین شاعر ایرانی تبار و بزرگ ترین قصیده سرای شعر و ادب پارسی می‌پردازد.

تولید نمایش "قرنطینه"

- نمایش "قرنطینه" به کارگردانی رضا عمرانی و تهیه کنندگی محمد مهاجر در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تولید شد.

"قرنطینه" نوشته نسیم خراشادی زاده است و سردبیری آن را ندا هنگامی بر عهده دارد. داستان "قرنطینه" درباره زوجی به نام محسن و شهرو است که دختر نوجوانی به نام ماهور دارند و به دلایلی از یکدیگر جدا شده‌اند و در این بین اتفاقاتی می‌افتد که...

مهین نثری، علی عمرانی، مهین فردنوا، فریبا متخصص، احمد شمس آصف، رویا فلاحی، مهرداد مهماندوست، بهناز بستان دوست، نازنین مهیمنی، علی تاجمیر، علی زرینی، ماندانا محسنی، فریبا طاهری، مرضیه صدرایی، عباس توفیقی، سیما خوش چشم، سیما رستگاران و نوشین حسن زاده بازیگران این نمایش هستند.

"قرنطینه" با صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکتوری نرگس موسی‌پور به زودی از شبکه رادیویی تهران پخش خواهد شد.

بررسی اثرات جریان فکری روحانیت در "رصد"

- "رصد" با رصد جریانات روشنفکری، علاقمندان حوزه علوم انسانی و فلسفه و منطق را با خود همراه ساخته و با طرح مباحث کاملا تخصصی، مخاطبان اندیشمند رادیو گفتگو را در جهت بهره گیری از فهم سیاسی بهتر هدایت می‌کند.



این برنامه در روز یکشنبه، در ادامه بحث هفته گذشته با نگاهی به حوزه روحانیت، اثرات این جریان فکری را بعد از انقلاب اسلامی ایران واکاوی کرده و راهبردهای عملی آن در جامعه کنونی را بررسی می‌کند.



در این برنامه که به سردبیری محمدجواد طالبی و تهیه کنندگی حسن زاده روزهای یکشنبه از ساعت 16 روی آنتن می‌رود، بیژن عبدالکریمی؛ استاد دانشگاه تهران و ابوطالبی از حوزه علمیه قم حضور دارد.

برگزاری دومین جشنواره گزارشی مستند رادیو تهران

- دومین جشنواره گزارشی مستند رادیو تهران با همکاری شبکه‌های رادیویی در دهه فجر برگزار می‌شود.

زهرا صفائیان، مدیر طرح و برنامه شبکه رادیویی تهران گفت: دومین جشنواره مستند گزارشی رادیو تهران با حضور 24 اثر از شبکه‌های معاونت صدا و 9 اثر از گزارشگران رادیو تهران در دهه فجر برگزار می‌شود و پس از پایان مرحله داوری به پنج نفر از برگزیدگان جوایزی اهداء خواهد شد.

وی افزود: هدف از برگزاری مسابقه مستند، احیای دوباره مستند سازی در رادیو است، بنابراین این جشنواره به گونه‌ای طراحی شده که همه شبکه‌های معاونت صدا در آن شرکت فعال داشته باشند.

- شبکه رادیویی تهران در دو بخش داخلی و بین المللی با 24 اثر در دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو شرکت کرد.

- برنامه "پلاسما" کاری از گروه جوان و دانش شبکه جوان است که روزهای شنبه تا چهارشنبه از این شبکه پخش می‌شود.

برنامه پلاسما، یکشنبه 11 دی ماه با حضور میهمان برنامه روح اله رفعت حسینی مهندس مکانیک به بررسی ساخت دومین ماشین هیبریدی در دانشگاه مشهد می‌پردازد.

ذره بین، جرقه، وب گردی مسابقه پیامکی و اینترنتی از بخش‌های دیگر این برنامه است. دربخش وب گردی در مورد ساخت رایانه‌ای به شکل عینک توسط گوگل، در آیتم جرقه در مورد عینک و در بخش ذره بین در مورد سمعک‌های جدید گفتگو می‌شود.