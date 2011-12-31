ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در خوزستان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر الفت در جمع نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: هدف از تشکیل این ستاد که از سیاستهای تدوین شده در قوه قضائیه به شمار می رود، پیشگیری از تخلفات انتخاباتی و وقوع جرایم حاشیه ای در سراسر کشور است که هم راستا با این سیاست، ستادهای مذکور در همه شهرستانهای استان خوزستان نیز تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه در دستورالعمل این ستاد، عناوین جرایم انتخاباتی فهرست بندی شده اند، گفت: نمایندگان با توجه به تجربیات گرانقدری که در دوره های پیشین داشته اند، بر مسائل اشراف کامل دارند و می توانند در این زمینه یاری گر روسای دادگستری ها و دادستانهای استان باشند.



الفت عنوان کرد: دستگاه قضایی به دنبال دخالت در امر برگزاری انتخابات و صحت صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نیست بلکه تلاش دارد تا این فضا با آرامش بیشتری برگزار شود و انتخابات که ثمره انقلاب است، به انحراف کشیده نشود.



وی تصریح کرد: امروز انتخابات می تواند وسیله ای برای نا امن کردن جامعه باشد و نباید اجازه داد تجمعات و شعارهای انتخاباتی منتهی به مباحث ناامن کننده در جامعه شود.



الفت خطاب به نمایندگان حاضر در این نشست، گفت: شما به عنوان افراد متدین و نمایندگان منتخب مردم، باید الگویی برای سایر نامزدهای انتخاباتی و همچنین جوامعی که ادعای دموکراسی دارند، باشید.



رئیس کل دادگستری استان خوزستان با تاکید بر اینکه تبلیغات نباید حاکی از احساسات و یا ناشی از مباحث ضد نظام باشد، افزود: تبلیغات باید هوشمندانه صورت گیرد تا به خوراکی برای رسانه های بیگانه و ضد انقلاب تبدیل نشود.



الفت گفت: برخی قصد تخطئه کردن جریان انحرافی را دارند اما در این مسیر قوه مجریه و نظام را مورد هدف قرار می دهند.



وی با انتقاد از برخی اقدامات تخریب گرایانه بعضی افراد در پایگاه های خبری و از طریق پیامک، گفت: متاسفانه در سالهای اخیر، خواسته یا ناخواسته، تخریب شخصیت افراد شناخته شده در کشور باب شده است و برخی این بی نزاکتی ها و پرده دری ها را شجاعت قلمداد می کنند.



الفت با بیان اینکه همه ما در این اتفاق نامیمون دخیل هستیم و به موقع پای کار نیامده ایم، تصریح کرد: آنها که مورد بی ادبی قرار گرفته اند باید اعتراض خود را اعلام کنند اما تا امروز هیچ شکایت شخصی از سوی نمایندگان به دادگستری استان نرسیده است و حتی مجمع نمایندگان استان نیز شکایتی در این خصوص ارائه نکرده است تا دستگاه قضایی بتواند آن را پیگیری کند.



وی درخصوص انحلال شورای شهر اهواز، اظهار داشت: شوراهای شهر و روستا از دستاوردهای خوب این انقلاب است و نباید گذاشت این دستاورد نظام حذف شود بلکه همه باید برای ترمیم آن تلاش کنیم.



رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با آلوده کنندگان رودخانه کارون به ویژه شرکتهای صنعتی استان، تصریح کرد: اگر همه چرخ امور را به سمتی بچرخانیم که خوزستان را برای خوزستان صرف کنیم، شاهد تخریبهای کمتری در استان خواهیم بود.