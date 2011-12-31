فعالیت هیئت اجرایی حوزه انتخابیه کرج از امروز آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد انتخابات شهرستان کرج با بیان این مطلب در گفتگو با برنامه زنده «شهر من سلام» رادیو البرز، اظهار داشت: با برگزاری انتخابات اعضای هیئت اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان کرج که با حضور معتمدین و اعضای هیئت نظارت شهرستان در فرمانداری کرج برگزار شد، فعالیت این هیئت وارد فاز اجرایی شد.
سید شکرالله افتخاری افزود: بر این اساس طی انتخابات صورت گرفته، هشت نفر به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.
وی یادآور شد: بر اساس قانون یک نفر نیز از شورای اسلامی شهرستان کرج به هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان کرج معرفی شد که در مجموع تعداد اعضای این هیئت به 9 نفر رسید.
انجام بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در هیئت اجرایی طی 10 روز
رئیس ستاد انتخابات شهرستان کرج در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بر اساس ماده 48 قانون انتخابات، بررسی سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه طی پنج روز انجام می شود.
وی افزود: با توجه به روز شمار سیر انتخابات تمامی اقدامات و مراحل پیش بینی شده در قانون بر اساس زمان بندی خود پیش رفته و خوشبختانه ستاد انتخابات شهرستان کرج آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی سالم و مردمی دارد.
کرج - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات کرج گفت: با برگزاری انتخابات هیئت اجرایی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فعالیت این هیئت از امروز وارد فاز اجرایی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد انتخابات شهرستان کرج با بیان این مطلب در گفتگو با برنامه زنده «شهر من سلام» رادیو البرز، اظهار داشت: با برگزاری انتخابات اعضای هیئت اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان کرج که با حضور معتمدین و اعضای هیئت نظارت شهرستان در فرمانداری کرج برگزار شد، فعالیت این هیئت وارد فاز اجرایی شد.
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