65 درصد از مصوبات ستاد تسهیل صنعتی خوزستان اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهرداد محمدی وکیل اظهار کرد: دور دوم سفر ستاد تسهیل امور وپشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی در تاریخ 28 خرداد ماه سال جاری به منظور حمایت از واحدهای تولیدی انجام شد.

وکیل با اشاره به اینکه تعداد کل مصوبات دور دوم سفر این ستاد 289 مصوبه است، افزود: از این تعداد 188 مصوبه اقدام شدند که معادل 65 درصد و 59 مصوبه معادل 20 درصد در دست اقدام هستند.



وی افزود: این مصوبات در ارتباط با بانکها، سازمان صنایع و معادن، شرکت شهرکهای صنعتی، سازما ن تامین اجتماعی، امور مالیاتی وگمرک و ستاد هدفمندی هستند.



معاون امور صنایع سازمان صنایع و معادن خوزستان در خصوص مصوبات مرتبط با سازمان صنایع و معادن، گفت: تعداد 39 مصوبه در ارتباط با وظایف خود سازمان هستند که از این تعداد 33 مصوبه اجرایی شدند و شش مصوبه دیگر در دست اقدام است.