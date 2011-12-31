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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

«سینمای ایران؛ ام‌روز دی‌روز» تا پایان سال منتشر می‌شود

«سینمای ایران؛ ام‌روز دی‌روز» تا پایان سال منتشر می‌شود

کتاب «سینمای ایران؛ ام‌روز د‌‌ی‌روز» شامل گفتگوهای عارف محمدی با چهره‌های سینمای ایران در قبل و بعد از انقلاب، تا پایان سال منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «سینمای ایران؛ ام‌روز دی‌روز» همانطور که از نامش پیداست اثری است در بررسی سینمای ایران از گذشته تا امروز که در قالب گفتگو با دست‌اندرکاران و چهره‌های شاخص هنر هفتم در کشورمان تدوین شده است.

این کتاب شامل مصاحبه‌های منتشر نشده‌ای از سینماگران قبل و بعد از انقلاب است که انتشارات سرزمین اهورایی آن را تا پایان سال منتشر خواهد کرد.
 
گفتگوهای «سینمای ایران؛ ام‌روز د‌‌ی‌روز» که پس از سال‌ها مجوز نشر گرفته است، عارف محمدی‌ انجام داده است.
 
در این کتاب گفتگوهایی با بابک بیات، ویدا قهرمانی، عباس کیارستمی، ناصر تقوایی، بهـروز وثـوقی، هوشنگ کاووسی، عبدالله ‌بوتیممار، جعفر والی، محمدعلی کشاورز، پرویز پرستویی، فاطمه معتمد آریا، اصغر فرهادی، مجید مجیدی، ترانه علیدوستی، بهروز افخمی و ... آورده شده است.
 
البته این کتاب که با تاخیر چند ساله مجوز گرفته در مسیر ممیزی‌های ارشاد دچار چندین مورد تغییر و اصلاح نیز شده است.
 
«سینمای ایران؛ ام‌روز د‌ی روز» در 240 صفحه و همراه با عکس‌هایی از عوامل سینمای ایران خواهد بود.
 
کد مطلب 1497437

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