تیم شهید منصوری قرچک صدرنشین هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شهید منصوری قرچک در هفته هفدهم این رقابتها با نتیجه پنج بر یک از سد میثاق تهران گذشت.

این دیدار که همچـون دیگر بازیهای خانگی شهید منصوری در حضور بیش از سه هزار تماشاچی مشتاق در سالن سـرپوشیده مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر قرچک برگزارشد با گل دقیقه هفت تیکدری نژاد آغاز شد.

یاران این تیــم که برای صعود به صدر جدول و دفاع از قهرمانی سال گذشته خـود به گلهای بیشتـر نیـاز داشتند، با عزمی راسـخ در دقایق 15، 23 ، 28 و 30 توسط نصیری، تیکدری نژاد، کیایی و رهنما دروازه میهمان را گلباران کردند و با 44 امتیاز و تفاضل گل 40 برای اولین بار در فصل جاری رده اول جدول را به خود اختصاص دادند.

در دیگر رقابـتهای حسـاس این هفته نیـز گیتـی پسند اصفهـان با یک گل از سـد گستـرش فـولاد تبریز گـذشت و با 44 امتیاز و تفاضل گل 39 در رده دوم قرار گرفت و فولاد ماهان با هفت گل از سد پرسپولیس گذشت و در رده بعدی جای گرفت.