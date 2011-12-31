95 نفر برای حضور در انتخابات در اهواز ثبت نام کردند

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 85 نفر مرد و 10 نفر زن هستند.

وی همچنین از آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات خبر داد و اظهار کرد: وظیفه ما برگزاری انتخاباتی سالم و فراهم آوردن زمینه مشارکت حداکثری مردم است.



رئیس ستاد انتخابات شهرستان اهواز عنوان کرد: 13 نفر از داوطلبان دارای مدرک دکترا، 64 نفر کارشناسی ارشد و یک نفر دارای مدرک حوزوی هستند.



فدعمی افزود: 17 نفر از داوطلبان دارای مدرک کارشناسی هستند که برای ثبت نام از بند چهار ماده 128 قانون انتخابات در خصوص ایثارگران، جانبازان و نمایندگان استفاده کرده اند.