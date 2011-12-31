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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

95 نفر برای حضور در انتخابات در اهواز ثبت نام کردند

95 نفر برای حضور در انتخابات در اهواز ثبت نام کردند

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار اهواز گفت: فرصت اعلام داوطلبی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ثبت نام 95 داوطلب در شهرستان اهواز به پایان رسید.

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 85 نفر مرد و 10 نفر زن هستند.

وی همچنین از آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات خبر داد و اظهار کرد: وظیفه ما برگزاری انتخاباتی سالم و فراهم آوردن زمینه مشارکت حداکثری مردم است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان اهواز عنوان کرد: 13 نفر از داوطلبان دارای مدرک دکترا، 64 نفر کارشناسی ارشد و یک نفر دارای مدرک حوزوی هستند.

فدعمی افزود: 17 نفر از داوطلبان دارای مدرک کارشناسی هستند که برای ثبت نام از بند چهار ماده 128 قانون انتخابات در خصوص ایثارگران، جانبازان و نمایندگان استفاده کرده اند. 
کد مطلب 1497442

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