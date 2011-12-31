امکان ارسال گزارش های مردمی از تخلفات انتخاباتی فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی اسلاملو گفت: در اجرای ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هیئت بازرسی انتخابات شهرستان کرج با حضور کاظم احمدی، رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان کرج، عیسی سعیدی، دبیر هیئت بازرسی انتخابات شهرستان کرج و علی جهانشیری، عضو هیئت بازرسی انتخابات شهرستان کرج تشکیل شد.



وی افزود: شهروندان محترم می توانند با ارسال گزارش های خود به دبیرخانه هیئت بازرسی انتخابات به خیابان درختی ،فرمانداری کرج – طبقه پنجم مراجعه و یا با شماره تلفن های 3551996-3551998-0261 و دورنگار:3551997-0261 تماس بگیرند.



اسلاملو یادآور شد: این اقدام به منظور صحت جریان انتخابات جهت ارسال گزارشات مربوط به وقوع تخلفات انتخاباتی و مواردی که موجب مخدوش شدن حسن جریان انتخابات می باشد، صورت گرفته است.