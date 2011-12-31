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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

آخرین وضعیت استقرار نظام "شش، سه، سه" در البرز بررسی می شود

آخرین وضعیت استقرار نظام "شش، سه، سه" در البرز بررسی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: آخرین وضعیت استقرار نظام آموزشی "شش، سه، سه" در استان البرز با همکاری اداره کل آموزش و پرورش این استان بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه معاونان آموزش ابتدایی در راستای بررسی آخرین وضعیت استقرار نظام 3 -3- 6 در استان البرز برگزار می شود.

این جلسه با حضور معاونان آموزش ابتدایی در استان البرز در راستای تحقق اهداف آموزشی با موضوع آخرین وضعیت استقرار نظام 3-3-6 برگزار خواهد شد.

جلسه یادشده روز یکشنبه مورخ 11 دی ماه سال جاری از ساعت هشت تا 10 صبح در دفتر معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز برگزار می شود.

آمادگی برای پاسخگویی به سئوالات استقرار نظام آموزشی 3-3-6 در البرز

آمادگی کامل برای پاسخگویی به سئوالات استقرار نظام آموزشی 3-3-6 در استان البرز وجود دارد و اداره کل آموزش و پرورش استان در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

این امر در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و استقرار نظام 3-3-6  است و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در این خصوص اعلام آمادگی کرده است.

این روابط عمومی اعلام کرده که پاسخگویی به سئوالات بازدید کنندگان در خصوص  نظام آموزشی 3-3-6 را به دو روش انجام می دهد.

این روشها شامل سامانه پیام کوتاه 30008581 و منوی پرسش و پاسخ سایت مربوطه است و سئوالات از طریق این دو روش پاسخ داده خواهد شد.

کد مطلب 1497448

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