بهنام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طرح ساماندهی وانتبارها که با هدف سیستماتیک کردن حمل و نقل شهر محمدشهر در حال انجام است، در اکثر شهرهای بزرگ نیز به اجرا درآمده است.
محمدی گفت: در مرحله اول ثبتنام برای این طرح، صاحبان سه هزار و 200دستگاه وانتبار، خودروهای خود را ثبتنام و کد رهگیری دریافت کردند.
وی افزود: از تعداد سه هزار و 200 دستگاهی که در مرحله اول ثبتنام شدهاند، تعداد 576دستگاه وارد مرحله دوم و برای آنها شناسنامه و پروانه بهرهبرداری صادر شده است.
ارائه تسهیلات به ثبتنامشدگان در طرح
مدیرعامل سازمان حمل و نقل محمدشهر اظهار داشت: رانندگانی که خودروهای خود را ثبتنام میکنند از تسهیلات مختلفی نیز برخوردار می شوند که 50درصد تخفیف بیمه از آن جمله است.
این مسئول در پایان اظهار امیدواری کرد که همچنان تعداد ثبتنامها افزایش یابد.
کرج- خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل محمدشهر در مرحله اول طرح ساماندهی وانتبارهای محمدشهر، تعداد سه هزار و 200 دستگاه وانت بار ثبتنام شدند.
بهنام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طرح ساماندهی وانتبارها که با هدف سیستماتیک کردن حمل و نقل شهر محمدشهر در حال انجام است، در اکثر شهرهای بزرگ نیز به اجرا درآمده است.
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