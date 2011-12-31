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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

محمدی در گفتگو با مهر:

وانت⁯بارهای محمدشهر ساماندهی می⁯شود

وانت⁯بارهای محمدشهر ساماندهی می⁯شود

کرج- خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل محمدشهر در مرحله اول طرح ساماندهی وانت⁯بارهای محمدشهر، تعداد سه هزار و 200 دستگاه وانت بار ثبت⁯نام شدند.

بهنام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طرح ساماندهی وانت⁯بارها که با هدف سیستماتیک کردن حمل و نقل شهر محمدشهر در حال انجام است، در اکثر شهرهای بزرگ نیز به اجرا درآمده است.

محمدی گفت: در مرحله اول ثبت⁯نام برای این طرح، صاحبان سه هزار و 200دستگاه وانت⁯بار، خودروهای خود را ثبت⁯نام و کد رهگیری دریافت کردند.

وی افزود: از تعداد سه هزار و 200 دستگاهی که در مرحله اول ثبت⁯نام شده⁯اند، تعداد 576دستگاه وارد مرحله دوم و برای آنها شناسنامه و پروانه بهره⁯برداری صادر شده است.

ارائه تسهیلات به ثبت⁯نام⁯شدگان در طرح

مدیرعامل سازمان حمل و نقل محمدشهر اظهار داشت: رانندگانی که خودروهای خود را ثبت⁯نام می⁯کنند از تسهیلات مختلفی نیز برخوردار می شوند که 50درصد تخفیف بیمه از آن جمله است.

این مسئول در پایان اظهار امیدواری کرد که همچنان تعداد ثبت⁯نام⁯ها افزایش یابد.
 

کد مطلب 1497452

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