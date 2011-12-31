بهنام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طرح ساماندهی وانت⁯بارها که با هدف سیستماتیک کردن حمل و نقل شهر محمدشهر در حال انجام است، در اکثر شهرهای بزرگ نیز به اجرا درآمده است.



محمدی گفت: در مرحله اول ثبت⁯نام برای این طرح، صاحبان سه هزار و 200دستگاه وانت⁯بار، خودروهای خود را ثبت⁯نام و کد رهگیری دریافت کردند.



وی افزود: از تعداد سه هزار و 200 دستگاهی که در مرحله اول ثبت⁯نام شده⁯اند، تعداد 576دستگاه وارد مرحله دوم و برای آنها شناسنامه و پروانه بهره⁯برداری صادر شده است.



ارائه تسهیلات به ثبت⁯نام⁯شدگان در طرح



مدیرعامل سازمان حمل و نقل محمدشهر اظهار داشت: رانندگانی که خودروهای خود را ثبت⁯نام می⁯کنند از تسهیلات مختلفی نیز برخوردار می شوند که 50درصد تخفیف بیمه از آن جمله است.



این مسئول در پایان اظهار امیدواری کرد که همچنان تعداد ثبت⁯نام⁯ها افزایش یابد.

