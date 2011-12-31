تعداد کاندیداهای مجلس شورای اسلامی؛ کاهش تعداد یا افزایش نسبی نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس وارد مرحله اجرایی شد ولی آنچه که در این دوره نسبت به دوره های قبل تفاوت محسوسی داشت تعداد نامزدهای ثبت نام کرده بود.شاید همین امر برای بسیاری در کشور سوال برانگیز باشد اما واقعیت این است که قانون گذار شرایط کاندیداتوری نمایندگی مجلس را تغییر داده و از همین روست که محدوده کسانی که می توانند در این رقابت حضور یابند تنگ تر شده است.



در آخرین آماری که وزارت کشور از ثبت نام کنندگان برای نمایندگی مجلس نهم ارائه کرد رقم 5هزارو 395 نفر اعلام شد و این در حالی است که برای مجلس دوره قبل 7 هزارو 200 نفر و برای مجلس هفتم رقم 8 هزارو 172 نفراعلام شده بود.یعنی ثبت نام کنندگان برای نمایندگی مجلس نسبت به دوره قبل قریب به 2 هزار نفر و نسبت به انتخابات 8 سال پیش 3 هزار نفر کاهش داشته است.



بی شک مهمترین دلیل این افت تعداد ثبت نام کنندگان را می توان با مدرک تحصیلی داوطلبین مرتبط دانست چرا که مبنای کاندیداتوری در مجلس هفتم داشتن مدرک فوق دیپلم و درانتخابات مجلس هشتم مدرک تحصیلی لیسانس به علاوه 5 سال کار اجرایی یا آموزشی و پژوهشی بود ولی در این دوره قانون گذار مبنای ثبت نام در انتخابات را مدرک تحصیلی فوق لیسانس تعیین کرده بود و همین موجب کاهش ورودی داوطلبان شد.



در رابطه با تعداد ثبت نام ها وزیر کشور با بیان اینکه از روز شنبه سوم دی تا روز جمعه 9 دی ماه سال جاری مجموعا 5 هزار و 405 نفر آمادگی خود را برای نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند که از این تعداد 10 نفر انصراف دادند و در مجموع 5 هزار و 395 نفر برای شرکت در انتخابات مجلس نهم ثبت نام قطعی شده اند.



مصطفی محمد نجار افزود: از تعداد 5 هزار و 395 داوطلبی که در این دوره از انتخابات ثبت نام کرده اند 428 نفر بانوان و 4 هزار و 967 نفر آقایان هستند.



نجار با بیان اینکه 4 هزار و 557 نفر دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا هستند، تصریح کرد: 260 نفر از ثبت نام شدگان برای شرکت در انتخابات مجلس نهم نمایندگان فعلی مجلس هستندو 197 نفر هم سابقه نمایندگی در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی را دارند.



وی در عین حال تصریح کرد: در این دوره از انتخابات ما شاهد افزایش 16 درصدی مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترای داوطلبین شرکت در انتخابات بوده ایم که این نشان دهنده پرشور بودن این دوره از انتخابات نسبت به سایر دوره های گذشته انتخابات است.



تعداد شرکت کنندگان در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی

در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس آمار اعلام شده از سوی ستاد انتخابات کشور هفت هزار و ‪ ۱۶۸‬نفر شامل شش هزار و ‪ ۵۸۳‬نفر مرد و ‪ ۵۸۵‬نفر زن است که از این میان شش هزار و ‪ ۶۶۷‬نفر متاهل، ‪ ۵۰۱‬مجرد، ‪ ۲‬نفر با حداکثر سن (‪۷۴‬ سال ) و ‪ ۲۰۱‬نفر با حداقل سن (‪ ۳۰‬سال)، بودند.آمار داوطلبان اقلیتهای مذهبی شامل زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و کلدانی و ارامنه شمال و جنوب ایران نیز ‪ ۱۷‬نفر ذکر شده بود.



در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز هشت هزار و ‪ ۱۴۴‬نفر برای کسب ‪ ۲۹۰‬کرسی مجلس در سراسر کشور ثبت نام کردند که از این تعداد هفت هزار و ‪ ۳۳۸‬نفر داوطلب مرد و ‪ ۸۰۶‬نفر زن بودند. همچنین ‪ ۲۳‬مرد و یک زن از اقلیت‌های دینی برای انتخابات مجلس هفتم ثبت نام کرده بودند.



طبق آمارهای ستاد انتخابات کشور در مجلس ششم، میزان ثبت نام داوطلبان نمایندگی در این دوره، ‪ ۳۰‬درصد نسبت به ثبت نام داوطلبان نمایندگی پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی رشد داشت. در این دوره،تعداد داوطلبی زنان نیز با افزایش ‪ ۶۰‬درصدی نسبت به دوره پنج رو به رو بود.



در این دوره از انتخابات که در سال ‪ ۱۳۷۸‬برگزار شد، شش هزار و ‪۸۶۰‬ نفر برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که ازاین تعداد ‪ ۵۰۴‬نفر (‪ ۷/۳‬درصد) داوطلب زن و شش هزار و ‪ ۳۵۶‬نفر (‪ ۹۲/۷‬درصد) داوطلب مرد بودند. در دوره ششم، ‪ ۳۵‬نفر از داوطلبان اقلیت‌های دینی برای کسب پنج کرسی نمایندگی این اقلیت‌ها ثبت نام کردند.



در انتخابات دوره پنجم که در سال ‪ ۱۳۷۴‬برگزار شد، در مجموع پنج هزار و ‪ ۳۶۶‬نفر ثبت نام کردند. براساس آماری که از سوی ستاد انتخابات کشور دوره پنجم منتشر شده است، در این دوره ‪ ۳۲۰‬زن و پنج هزار و ‪ ۴۶‬مرد داوطلب نمایندگی مجلس بودند.



واکنش ناظر انتخابات در باره کاهش تعداد ثبت نام ها

در خصوص کاهش تعداد داوطلبان ثبت نام کننده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز عباسعلی کد خدایی سخنگوی شورای نگهبان هم واکنشی متناسب با همین موضوع داشت و وقتی خبرنگاری دلیل کاهش ثبت نام کنندگان نمایندگی مجلس در این دوره از انتخابات را نسبت به سالهای گذشته از او پرسید، گفت: در یک مقایسه احتمالی مشاهده می کنیم که در انتخابات مجلس هشتم 7600 نفر ثبت نام داشته ایم و در این دور حدود 5400 نفر ثبت نام کرده اند این در حالیست که در دوره قبل مسئله افزایش مدرک را نداشتیم و حداقل مدرک برای ثبت نام کارشناسی بود.

سخنگوی نهاد ناظر انتخابات افزود: در دوره قبل 2800 نفر افرادی ثبت نام کردند که با مدرک کارشناسی آمده بودند. در این دوره با مصوبه مجلس حداقل مدرک به کارشناسی ارشد ارتقا داده شد که اگر 2800 نفر دور قبل را اضافه کنیم تعداد ثبت نام کنندگان کنونی نسبت به 4 سال گذشته بیشتر هم خواهد بود.