کشته شدن 569 سرباز خارجی/ افزایش 15 درصدی تلفات افغانها

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اینترنتی icasualties می نویسد: این رقم دومین رقم بالای کشته های سربازان نیروهای ائتلاف پس از تهاجم غرب به رهبری آمریکا به افغانستان در ژانویه سال 2001 است.

در سال جاری بیشترین تلفات متعلق به نیروهای آمریکایی است با 417 سرباز، همچنین بریتانیا با 45 سرباز و استرالیا با 32 سرباز بیشترین تلفات را پس از آمریکا دارند.

بیشترین تلفات در سال 2010 بوده که در آن 711 نفر کشته شدند و این میزان در سال 2009 به 521 نفر بوده است.

افزایش تعداد کشته های نیروهای ناتو در افغانستان خشم افکار عمومی را در این کشورها سبب شده است. تعداد کشته ها در یک دهه جنگ در جنگ افغانستان به 2 هزار و 846 نفر رسیده است.

همچنین به این مسئله باید کشته شدن غیر نظامیان درافغانستان را هم اضافه کرد که این مسئله هم مزید بر افزایش نگرانی ها و هم سبب افزایش مخالفت افکار عمومی در این کشورها با جنگ افغانستان شده است.

سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که در شش ماه نخست سال جاری میلادی تعداد کشته هاش غیر نظامیان نسبت به دوره مشابه سال قبل 15 درصد افزایش نشان می دهد و تعداد کشته ها را به یک هزار و 462 نفر رسانده است.

در عین حال علیرغم حضور 140 هزار نیروی خارجی در افغنستان امنیت در این کشور همچنان مسئله مهم بشمار می رود که روز بروز پیچیده تر می شود و سبب شده تا احساسات ضد آمریکایی نیز در آن افزایش قابل ملاحظه ای بیابد.