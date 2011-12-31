اجرای مراسم تغزیه در شوشتر به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مجلس تعزیه در پنجشنبه شب هشتم دی ماه با اجرای مجلس تعزیه شام غریبان به پایان رسید.

این مجالس تعزیه از 24 آذر ماه مصادف با 19 محرم با اجرای مجلس تعزیه حضرت مسلم آغاز و به مدت 15 شب در محوطه تالار فرهنگ شوشتر به اجرای مراسم پرداختند که مورد استقبال عموم مردم شوشتر قرار گرفت.



بیش از 70 نفر بازیگر و عوامل در این تعزیه حضور داشتند و در شب دوازدهم و همزمان با اجرای مجلس شهادت حضرت عباس(ع) رئیس حوزه هنری خوزستان از این تعزیه بازدید کرد.



اجرای مجالس تعزیه به مدت 11 سال متوالی است که توسط گروه تعزیه عاشوراییان اجرا می شود و حوزه هنری خوزستان هم برای سومین سال است که به سهم خود در اجرای این مجالس مشارکت می کند.

