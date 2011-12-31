نهضت زیباسازی و توسعه فضای سبز در شهرکهای صنعتی مازندران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عـلی وفایی نژاد گفت: اجرا و توسعه طرحهای زیباسازی و زیست محیطی با هدف ایجاد فضای سبز و حفظ و نگهداری محیط زیست، از برنامه های ویژه شرکت شهرکهای صنعتی است.

وی افزود: بر این اساس این شرکت به عنوان متولی ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی، درصدد دستیابی به توسعه پایدار و تقویت فضای سبز برای حفظ محیط زیست است.

مدیرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران افزود: این شرکت نسبت به اجرای زیرساختهای مناسب زیست محیطی و برای احداث فضای سبز و درختکاری برای استقرار و کاهش آلایندگی واحدهای تولیدی و صنعتی تلاش می کند.

وی با اعلام اینکه شرکت شهرکهای صنعتی تمام ظرفیت خود را برای اجرای طرحهای زیباسازی در شهرکها و نواحی صنعتی به کار خواهد گرفت، تأکید کرد: احداث پارکها، ایجاد فضای سبز مناسب در میادین، استفاده از درختچه ها و گلهای زینتی از جمله طرحهایی بوده که محیطی شاد را در فضای ورودیها و مسیرهای داخلی شهرکها و نواحی صنعتی فراهم خواهد ساخت.

وفایی نژاد اظهار داشت: در راستای اجرای طرح زیبا سازی شهرکها و نواحی صنعتی مازندران، سه شهرکهای صنعتی به عنوان شهرکهای صنعتی پایلوت انتخاب شدند و با انتخاب پیمانکار مربوط به آماده سازی و زیبا سازی این شهرکها، این پروژه ها درحال اجرا هستند.

وی گفت: امیدواریم به زودی شاهد توسعه فضای سبز مناسب در شهرکها و نواحی صنعتی با چشم اندازی دلنشین و زیبا در سطح استان باشیم.