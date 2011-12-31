371 نفر در فارس داوطلب حضور در انتخابات شدند

یحیی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار قطعی ثبت نام شدگان داوطلبین حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: تا آخرین روز از زمان ثبت نام از نامزدهای انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 345 نفر مرد و 26 نفر زن ثبت نام کردند.

وی تصریح کرد: بیش از 50 هزار نفر در بحث برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان فعالیت می کنند.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری فارس با اشاره به تعداد شعب انتخاباتی در فارس، افزود: بیش از دو هزار و 791 شعبه اخذ رای در فارس مشخص شدند که از این تعداد یک هزار و 843 شعبه به صورت ثابت و حدود 948 شعبه نیز به شکل سیار فعال بودند.

صادقی اضافه کرد: حدود یک هزار و 427 شعبه در شهرها و یک هزار و 364 شعبه نیز در روستاهای فارس نسبت به اخذ آرای مردم اقدام خواهند کرد.

مدرک تحصیلی، کاهش نامزدهای انتخاباتی را به همراه داشت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعداد نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فارس نسبت به دوره قبل کاهش داشته، گفت: شرایط مدرک تحصلی نامزدهای انتخاباتی در این دوره باعث شد که شاهد کاهش تعداد داوطلبان ورود به مجلس نهم از این استان باشیم.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری فارس یادآور شد: بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از فارس دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هستند.

صادقی تصریح کرد: تمامی نمایندگان فعلی فارس در مجلس شورای اسلامی مدارک خود را برای حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس به فرمانداریهای مربوطه ارائه کرده اند.