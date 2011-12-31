به گزارش خبرگزاری مهر، زینب طالبی محتوای این دوره آموزشی را متن کتاب زن در اسلام نوشته فریبا علاسوند ذکر کرد و اظهار داشت: دوره آموزشی مطالعات زنان با اعزام استاد از سوی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در مدیریتهای استانی زیرمجموعه این مرکز برگزار میشود.
وی با بیان اینکه مدیریتهای استانی زیرمجموعه مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران تا پایان سال جاری فرصت دارند تا این دوره را برگزار نمایند، افزود: این دوره در مدیریتهای استانی که تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب نرسیده اند، در بهمن ماه سال جاری در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.
وی همچنین ادامه داد: این دوره، ویژه مدرسان خانم دارای مدرک سطح سه و مدرسانی که اشتغال به تحصیل در سطح سه دارند برگزار میشود.
مدیر اساتید حوزههای علمیه خواهران یادآور شد: برای استادانی که در ارزیابی پایانی این دوره موفق شوند، مجوز تدریس صادر خواهد شد.
طالبی با اشاره به برگزاری دورههای دیگر آموزش ضمن خدمت ویژه استادان حوزههای علمیه خواهران افزود: دوره آموزش ضمن خدمت کلام نیز در حوزههای علمیه خواهران در حال اجرا است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر اساتید حوزههای علمیه خواهران گفت: دوره آموزش ضمن خدمت مطالعات زنان در مورد اساتید درس زن در اسلام در حوزههای علمیه خواهران اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، زینب طالبی محتوای این دوره آموزشی را متن کتاب زن در اسلام نوشته فریبا علاسوند ذکر کرد و اظهار داشت: دوره آموزشی مطالعات زنان با اعزام استاد از سوی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در مدیریتهای استانی زیرمجموعه این مرکز برگزار میشود.
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