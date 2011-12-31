سلسله نشست های تخصصی تربیت جنسی در مشهد برگزار می شود

حجت الاسلام محمد اسفندیاری در حاشیه اولین نشست تخصصی تربیت جنسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تربیت جنسی نوجوانان، آسیب شناسی راهکارها از منظر اسلام و روانشناسان محور سلسله نشست های تربیت جنسی است.

وی افزود: با توجه به نیاز سنجی و کاربردی بودن مسائل جنسی در جامعه امروزی این سلسله نشست ها می تواند با کمک ازآموزه های دین اسلام به شکل صحیح به یکی از نیازهای اساسی بشر پاسخ مناسبی بدهد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در بحث تربیت جنسی از نظرات روانشناسان غربی استفاده می شود سعی کردیم تا با دریافت نظرات روانشناسان داخلی اقدامات صحیحی را در این راستا انجام دهیم.

وی ادامه داد: این سلسله نشست ها در غالب کرسی های آزاد اندیشی و با حضور اساتید و روانشناسان برجسته در حوزه روانشناسی برگزار می شود.

وی افزود: این جلسه به شکل پرسش و پاسخ است و نقاط ضعف و قوت در زمینه اصول تربیت جنسی مورد بررسی قرار گرفته و مطرح می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه امروزه به دلیل هجوم ماهواره ها و تبلیغات رسانه های بیگانه مسائل جنسی به شکل غلط و ناصحیح تبلیغ می شود ما می توانیم با تربیت درست و گرایش مثبت به جوانان در این زمینه جوانان را به مسیر درست هدایت کنیم.

وی ادامه داد: تربیت جنسی حوزه مغفول در برنامه دانش آموزان دوره راهنمایی موضوع اولین نشست تربیت جنسی است.

وی در خصوص تعداد جلسات این نشست گفت: این سلسله نشست ها در 8 جلسه تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.