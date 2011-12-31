پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در قزوین برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وحدتی در این باره اظهارداشت: در این نمایشگاه تولید کنندگان و نمایندگی های فروش لوازم خانگی، صوتی و تصویری از استان های تهران، مرکزی، البرز، اصفهان، همدان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، مازندران و قزوین تولیدات و محصولات خود را در معرض دید عموم مردم قرار خواهند داد.

وی افزود: از جمله 47 شرکت معتبر و مطرح مشارکت کننده در این نمایشگاه می توان به سامسونگ، اسنوا، نرسی مهیار گاز، سونیا، جی وی سی، لوفرا، مولینکس، نیکسان، توشیبا، توس فلز البرز، مادیران، دوو، کرال و ویرپول برانت اشاره کرد که حدود 70 درصد آنها محصولات تولیدی کشورمان هستند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین یادآور شد: این نمایشگاه در فضایی به وسعت سه هزار و 600 متر مربع به مدت پنج روز در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، صوتی و تصویری از 13 تا 17 دی ماه از ساعت 15 تا 21 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی (ره) جنب صدا و سیما آماده بازدید علاقه مندان است.