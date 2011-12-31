فدراسیون فوتبال از تیم فوتسال فیروزصفه اصفهان عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای به هیئت فوتبال استان اصفهان به دلیل اشتباهات تاثیرگذار داوری در دیدار تیم‌های فیروز صفه سپاهان و گیتی پسند اصفهان که در نهایت پیروزی تیم فیروز صفه را به شکست این تیم تبدیل کرد، عذرخواهی کرد.

در نامه ارسالی فدراسیون به هیئت فوتبال اصفهان عنوان شده است: در دقیقه 22 بازی گل کاملا صحیح تیم فیروزصفه به اشتباه توسط داور دوم مردود اعلام شد. همچنین در فاصله 16 ثانیه به پایان مسابقه به اشتباه ضربه کرنر علیه تیم فیروزصفه اعلام شد که منجر به گل برتری تیم گیتی پسند شد، لذا ضمن پوزش از تیم فیروز صفه با داورانی که این اشتباهات را مرتکب شده‌اند، طبق آیین نامه کمیته داوران برخورد خواهیم کرد.

در شهر آورد فوتسال اصفهان که در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال برگزار شد، تیم فیروز صفه در حالی که موفق شد گل برتری خود را وارد دروازه گیتی پسند کند با اشتباه داور مسابقه گل سالم این تیم مردود شد. در ادامه اشتباه مجدد داور مسابقه روی اعلام ضربه کرنر، منجر به گل برتری تیم گیتی پسند شود تا بدین ترتیب تیم فیروز صفه سه امتیاز ارزشمند این دیدار را با اشتباهات مسلم داوری از دست بدهد و بازی 2 بر یک به سود گیتی پسند به پایان برسد.

اشتباهات داوری در این مسابقه علاوه بر شکست فیروز صفه، ضربه بزرگی را به تیم‌هایی چون منصوری قرچک و فولاد ماهان، به عنوان مدعیان کسب عنوان قهرمانی وارد کرد.

شایان ذکر است مسئولان تیم فیروزصفه سپاهان با تقدیر و قدردانی از رسیدگی به مسائل داوری این مسابقه از سوی کمیته داوران، خواستار بهبود کیفیت داوری مسابقات و جلو گیری از بروز اشتباهات بزرگ و تاثیرگذار داوری در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتسال شدند.