250 نشست تخصصی و پنج هزار گفتمان دینی در استان تهران برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی گفت: 250 نشست آموزشی و تخصصی از سوی تبلیغات اسلامی تهران ویژه اقشار تأثیرگذار در ماههای دی و بهمن سال جاری برپا خواهد شد.

وی افزود: ‌بصیرت دینی، تحکیم بنیان خانواده، کارگاه آموزشی فرق و مذاهب، نشست تخصصی عرفان اسلامی،‌ آموزش فلسفه حجاب، آموزش اصناف، نشست تخصصی ازدواج پایدار، نشست تخصصی مهدویت،‌ تبیین مسئولیت زنان در جامعه، ‌اصول تربیتی فرزندان در اسلام و دیگر موضوعات متنوع از جمله عناوین این نشستها خواهد بود.

این مسئول بیان داشت: برای اجرای این برنامه ها که در سطح استان تهران در حال برگزاری است، از استادان مجرب و توانمند حوزه و دانشگاه دعوت به عمل آمده است و در هر برنامه بسته های فرهنگی متناسب با هر موضوع بین مخاطبان توزیع می شود، حتی تلاش شده تا از مؤسسات و مراکز آموزشی فعال و واجد شرایط در این حوزه بهره برداری شود.

وی ادامه داد: برنامه ریزی،‌ هدایت،‌ نظارت و تأمین اعتبار از سوی ادارات تابعه تبلیغات اسلامی تهران و اجرای نشستها توسط مؤسسات مرتبط صورت می گیرد.

برگزاری بیش از پنج هزار گفتمان دینی در سه ماهه پایانی سال90

رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران یادآور شد: در سه ماهه پایانی سال جاری بیش از پنج هزار گفتمان دینی در استان تهران به اجرا در می آید.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده و تلاش و اهتمام ویژه همکاران، از ابتدای سال تاکنون بیش از دو هزار گفتمان دینی با موضوعات گوناگون فرهنگی، مناسبتی، دینی و اجتماعی در مدارس استان تهران، انجام و به سئوالات بیش از 25 هزار دانش آموز پاسخ داده شده است.

رضایی بیان کرد: بر اساس نظرسنجیها، این طرح ، بسیار اثر گذار بوده و با استقبال عمومی مواجه شده است.

وی ادامه داد: گفتمان دینی مدارس به تفکیک گروهها، 10 درصد "تیز هوشان، نمونه، شاهد" ،20 درصد خانواده ها و والدین دانش آموزان، 70 درصد دانش آموزان مقطع تحصیلی سوم راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی اجرا می شود.

رئیس اداره آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی تهران گفت: از همکاری مؤسسات و مراکز مختلفی مانند ادارات کل آموزش و پرورش شهر و شهرستانهای تهران، مؤسسات و مراکز فرهنگی و قرآنی، کانونهای فرهنگی در اجرای این طرح استفاده خواهد شد.