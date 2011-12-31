به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی اعلام کرد: از آنجایی که سازمان اوقاف یک نهاد مردمی و فرهنگ وقف، فرهنگی، ارزشی و مبتنی برمعارف دینی است، سازمان اوقاف به عنوان متولی موقوفات و امامزادگان کشور وظیفه دارد این فرهنگ و کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وقف را برای عموم جامعه معرفی کند.

وی با بیان اینکه وقف می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه را تعدیل کند، گفت: از آنجایی که وقف امروزه می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را سر و سامان دهد باید به عنوان یک الگوی اقتصادی، فرهنگی و دینی به مردم معرفی شود.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف با اشاره به دیگر رویکردهای سومین همایش وقف و رسانه گفت: ضرورت و نیازهای متقابل وقف و رسانه، انتظارات و توقعات متقابل سازمان اوقاف و رسانه‌ها از جمله موضوعاتی است که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در همایش وقف و رسانه بسترهای تعامل و همکاری متقابل رسانه ها و سازمان اوقاف مورد هم فکری و هم اندیشی قرار می گیرد لذا این بسترها باید شناسایی ودر راستای تبیین فرهنگ وقف واعتلای جایگاه امامزادگان مورد بهره برداری قرار گیرد.

ربیعی با بیان اینکه در این همایش بهره مندی از ظرفیت رسانه‌ای کشور برای تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف مورد توجه سازمان اوقاف است، گفت: آنچه در برگزاری همایش مورد توجه اوقاف است بهره مندی از ظرفیت رسانه‌ای کشور، برای تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف و آشنا کردن اصحاب رسانه به عنوان سفیران وقف در راستای معرفی این سنت حسنه و آثار و برکات آن به جامعه است.

وی با بیان اینکه روابط عمومی ها و اصحاب رسانه هر دو یک هدف را دنبال می کنند و آن ایجاد ارتباط با مردم است اظهار داشت: پیوند روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها یک پیوند از هم ناگسستنی است و آنها در انجام مأموریت‌هایشان لازم و ملزوم یکدیگرند.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه به محورهای فراخوان مقالات سومین همایش وقف و رسانه اشاره کرد و گفت: نقش رسانه های جمعی در ترویج و توسعه فرهنگ وقف، روشها و راهکارهای بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای در معرفی وقف ازجمله محورهای ارائه شده جهت فراخوان مقاله است.

وی افزود: کاربرد فنون و تکنیکهای رسانه ای در ترویج فرهنگ وقف، نقش رسانه‌ها در تبیین و توسعه وقف نوین و وقف ، بقاع متبرکه و رسانه از دیگر محورهای این فراخوان است.

ربیعی روابط عمومی، اعتمادسازی و مسئولیت اجتماعی را یکی دیگر از هشت محور فراخوان مقاله دانست و افزود: آسیب شناسی تعامل روابط عمومی و رسانه در حوزه وقف و آثار و ارکردهای آموزشی رسانه ای بر توسعه فرهنگ وقف از دیگر محورهای فراخوان مقاله سومین همایش وقف و رسانه است.

وی مهلت ارسال آثار این مقالات را 20 دی عنوان کرد و گفت: علاقمندان می توانند بر اساس هشت محور یاد شده مقاله های خود را تا 20 دی ماه سال جاری به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه از اعلام فراخوان اولین جشنواره وقف و رسانه در سال1391 خبر داد و گفت: کلید اولین فراخوان جشنواره وقف و رسانه را در این همایش خواهیم زد که شامل فراخوان آثاروتولیدات برتر و فعالیت های رسانه ها در حوزه وقف است.

وی با اشاره به اینکه جشنواره معرفی برترین های روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه برای نخستین بار برگزار می شود اظهار داشت : یکی از برنامه‌های جنبی سومین همایش وقف و رسانه تجلیل از برگزیدگان روابط عمومی 31 استان در 8 رشته است.