نخستین جشنواره تئاتر سارویه در ساری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی سعیدی ساروی افزود: نخستین جشنواره تئاتر سارویه بهمن ماه سال جاری با هدف حمایت از گروهها و کانون های نمایشی در مرکز استان برگزار می‌شود.



وی افزود: با برپایی جشنواره های تئاتر، شاهد ایجاد آثاری در سطح کیفی بالا، خلاقیت و نوآوری در تولیدات آثار نمایشی، ارتقا سطح استقبال مخاطبان هنر تئاتر و کشف استعدادهای هنری و حمایت و آموزش این استعدادها خواهیم بود.



سعیدی با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر سارویه مختص گروههای تئاتر شهرستان ساری است افزود: در مرحله اول پس از اعلام فراخوان، 20 نمایشنامه از سوی هنرمندان تئاتر ساری به دبیرخانه جشنواره ارسال که پس از بازخوانی توسط شورای بازخوان، 14 نمایش نامه مورد تایید قرار گرفت.



وی ادامه داد: در مرحله دوم از 14 نمایش پذیرفته شده توسط هیئت داوران در تاریخ 25 لغایت 26 دی ماه بازبینی به عمل می آید .



سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ساری تصریح کرد: جشنواره تئاتر سارویه بهمن ماه سال جاری به مناسبت دهه مبارک فجر، در مجتمع فرهنگی وهنری فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران برگزار می شود.