به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رادمرد در حاشیه آغاز به کار نمایشگاه برترینهای مبلمان و دکوراسیون در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی گفت: تولیدکنندگان داخلی کشور باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوان ردپایی از آنها را در بازارهای صادراتی نیز یافت. این درحالی است که با شناخت از بازارهای هدف صادراتی میتوان تولیدات ایرانی را متناسب با نیاز آنها تولید کرده و صادر کنیم.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگان وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تولیدات داخلی برای اقتصاد کشور بسیار موثر هستند و امیدواریم که در آینده نزدیک بتوانیم بازارهای هدف را شناسایی و در حوزه صادرات مبلمان نیز ورود پررنگتری داشته باشیم.
همچنین در ادامه، علی انصاری نیز گفت: برگزاری نمایشگاه فرصت مناسبی برای جذب سرمایهگذاران خارجی و به نمایش گذاشتن توانمندیهای هنرمندان و صنعتگران ایرانی است.
رئیس انجمن صنفی مبلمان افزود: این نمایشگاه فرصت خوبی است که خارجیها بیایند و توانمندی ایرانیان را ببینند.
وی با اشاره به میزان صادرات مبلمان گفت: شاید صادرات مبلمان کمتر از 100 میلیون دلار باشد، ولی با توجه به فرهنگ مبلنشینی و تقاضای بیش از حد در کشور، هنوز نتوانستیم خواسته مردم را به طور کامل برآورده کنیم.
انصاری گفت: بازارهای هدف را برای صادرات شناسایی کردیم و در نمایشگاههای خارجی و سمینارها نیز حضور داریم تا بتوانیم شاهد میزان مناسب صادرات در قبال واردات باشیم.
همچنین در ادامه، رامین سمیعزاده، دبیر انجمن صنفی مبلمان ایران نیز اظهار کرد: دومین بار است که برندهای برتر مبلمان خانگی دور هم جمع شدند و در فضایی که در ایران بینظیر است، هدف مشتری گرایی را دنبال میکنند.
وی اظهار داشت: بازدیدکنندگان این نمایشگاه خانوادهها هستند که در آخر سال مبلمان خانه خود را تعویض میکنند. این در حالی است که 10 هزار متر نمایشگاه نیز به این منظور اختصاص داده شده و 100 برند برتر مبلمان و دکوراسیون در این نمایشگاه هستند که نشان میدهد ما در صادرات حرف برای گفتن داریم.
سمیعزاده با تاکید بر ارائه تسهیلات 10 تا 30 درصدی در این نمایشگاه تاکید کرد: مبلمان داخلی کشور مدتها است که افزایش قیمت نداشته است و واقعا گران نیست؛ قیمتها در نمایشگاه نیز مناسب بوده و متناسب با سلیقه مخاطبان از ارزان تا گران عرضه میشود.
دبیر انجمن صنفی مبلمان ایران با اشاره به تشکیل شورای ملی مبلمان و دکوراسیون اظهار کرد: صنعت ما از نظر سختافزاری به بلوغ خود رسیده است، اما از نظر نرمافزاری نیاز به آموزش دارد، برای همین دانشگاهی در حوزه صنعت مبلمان شکل گرفته که در سال دوم کار خود بیش از 1000 دانشجو دارد.
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