مهدی مهدوی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بازگشتش به پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: خیلی خوشحالم دوباره به پرسپولیس برگشتم و امیدوارم بتوانم بازی‌های خوبی را برای تیم انجام دهم.

وی با اشاره به اینکه پرسپولیس سالی سخت و نیم فصلی تلخ را پشت سرگذاشته است، افزود: امیدوارم با حضور دنیزلی تحولات خوبی در پرسپولیس صورت گیرد و این تیم به جایگاه واقعی‌اش بازگردد.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه در شرایط خوبی از نظر بدنی قرار دارد، خاطرنشان کرد: من بازیکن هستم و امیدوارم بتوانم در حد خود انتظارات را برآورده کنم.

وی در مورد نحوه بازگشتش به پرسپولیس اظهار داشت: در این مدت حرف‌هایی مطرح و اتفاقات زیادی رقم خورد اما وقتی دیروز جمعه سردار رویانیان با من تماس گرفت و اعلام کرد دنیزلی با حضورم در پرسپولیس موافقت کرده است، از ایشان اجازه گرفتم تا خودم با دنیزلی صحبت کنم.

مهدوی‌کیا اضافه کرد: دیشب در نشستی با دنیزلی صحبت کردم و این مربی به من اعلام کرد از زمان حضورم در هامبورگ بازی‌های من را پیگیری کرده و تصمیم خودش بود که به پرسپولیس برگردم. او گفت در ابتدا می‌خواست تیم را ببیند و بعد تصمیم بگیرد و حالا تصمیم گرفته است در چه پست‌هایی نیاز به بازیکن دارد.

وی تصریح کرد: امروز با آقای عابدینی تماس گرفتم ولی متاسفانه هنوز او را پیدا نکرده‌ام. باشگاه هم در حال پیگیری است تا بتواند رضایت‌نامه‌ام را دریافت کند. ضمن اینکه خودم هم امروز نشستی را با عابدینی خواهم داشت.

بازیکن نیم فصل نخست تیم داماش گیلان ادامه داد: باید از ایشان و تماشاگران خوب رشتی تشکر ‌کنم، من در این تیم روزهای خوبی داشتم و توانستیم با تلاش کادرفنی و بازیکنان بهترین رتبه تیم داماش در لیگ که حضور در رده ششم است را بدست آوریم. البته یکسری اتفاقات در این مدت در تیم داماش برایم افتاد که فعلا نمی‌خواهم در مورد آنها صحبت کنم.

وی همچنین تاکید کرد: هواداران پرسپولیس دوست داشتند من به این تیم برگردم و هرجایی مرا می‌‎دیدند در این خصوص سوال می‌کردند. من نمی‌خواستم طوری باشد که تا آخر عمرم جواب بدهم، چرا به پرسپولیس برنگشتم. من هم واقعا دوست داشتم و علاقه قلبی‌ام بود که به پرسپولیس برگردم.

مهدوی‌کیا در پایان گفت: بعد از شرکت در بازی دوستانه در آلمان، پیشنهاد حضور در پرسپولیس را دریافت کردم اما متاسفانه در این بین اتفاقاتی افتاد که باعث شد دیرتر به این برگردم. من امیدوار بودم مشکلات برطرف شده و به پرسپولیس برگردم که خوشبختانه این اتفاق رخ داد.