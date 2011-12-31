به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مشحون معلم بازنشسته آموزش و پرورش که سالها رئیس فدراسیون بسکتبال کشور بوده است، خیر مدرسه ساز شد.

رئیس فدراسیون بسکتبال کشور در دیدار با مدیرکل آموزش وپرورش البرز گفت: هر کشوری که به فکر بالندگی وتوسعه ورشد و کمال است، در درجه اول باید آموزش و پرورش پیشرفته و مترقی داشته باشد.

مشحون ادامه داد: ساخت مدرسه یک کار بنیادین است که اثرات آن برای همیشه در تاریخ باقی می ماند و امروزه خداپسندانه ترین خدمت به جامعه، شرکت در نهضت مدرسه سازی است.

حلیمی مدیر کل آموزش وپرورش از خدمات ارزشمند این خیر مدرسه ساز و معلم فرهیخته قدردانی و ابراز امیدواری کرد که نهضت مدرسه سازی همواره پر رونق تر ادامه یابد.

مدرسه ای که محمود مشحون خیر مدرسه ساز درحال احداث دارد، در زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع است که پیش بینی ساخت مجتمع آموزشی کامل شده است.

این مجتمع دارای ساختمان آموزشی به تفکیک ابتدایی، راهنمایی و هنرستان فنی حرفه ای است ضمن اینکه این مجتمع آموزشی در مهر ماه سال 91تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

در کارنامه کارهای مشحون، ساخت درمانگاه و حمایت از دانش آموزان نخبه محروم نیز وجود دارد.